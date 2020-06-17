Samanyolu Haber /Gündem / Deneyimli spikerden ayrılık mesajı /17 Haziran 2020 22:29

Deneyimli spikerden ayrılık mesajı

Ekranların tanınan yüzü, deneyimli spiker Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 5 yıldır görev yaptığı NTV'den ayrılma kararı aldığını belirtti.

SHABER3.COM

Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, 5 yıldır görev yaptığı NTV ve Doğuş Yayın Grubu’yla yollarını ayırmasını, instagram hesabından duyurdu.

Başka bir kanala geçebileceğinin işaretini veren Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu’ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu’na değil tüm Doğuş Holding’e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deneyimli spikerden ayrılık mesajı Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:34:24