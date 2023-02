Deprem bölgesine bilinçli yardım masıl yapılabilir?

Listede, "elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, odun ve kömür sobası, odun, cep ısıtıcı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın ve erkek iç giyim, çorap, kadın ve erkek ayakkabı, kadın ve erkek polar, kadın ve erkek içlik, yağmurluk, panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık, tava, su ısıtıcı, kavurma, barbunya, peynir konserve, çay, kahve, kaşar, peynir, su, ekmek ve hazır gıda." yer aldı.

Nakdi yardım













Kan bağışı





Depremlerde yaralanan vatandaşlar için acil kan ihtiyaçları doğabileceği için yetkililerce kan bağışı çağrısı yapıldı. Bu süreçte Kızılay'a düzenli olarak bağışta bulunmakta yarar var.

Kış şartlarında meydana gelen depremlerin yol açtığı büyük yıkım, dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı. Ülkenin, hatta dünyanın dört bir yanından insanlar depremzedelere yardım etmek istiyor. Peki,Uzmanlar, deprem bölgesine özellikle ihtiyaç malzemeleri gibi ayni yardım göndermek için bireysel hareket edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. İyi niyetle ancak bilinçsizce yapılacak yardımların, ulaşım yollarını kapatarak ve böylelikle arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratarak faydadan çok zarar verebileceği üzerinde duruluyor.Ayrıca, herhangi bir yetkili kuruluşla ya da dernekle iletişime geçmeden bölgeye gidilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Böyle bir durumda sahada görev alanların işleri zorlaşabilir.Yardımları resmi kurumların, yetkililerle iş birliği içerisindeki sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, belediyelerin, valiliklerin kampanyaları aracılığıyla ulaştırmak ihtiyaç sahiplerine destek olmanın çok daha verimli bir yolu. Böylelikle yardımlar, deprem bölgesindeki yetkililerle koordine bir şekilde, doğru noktalara ulaşabilir.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çarşamba günü, 10 ili etkileyen depremlerin ardından ayni bağışlar için illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile tüm AFAD il müdürlüklerine başvurulabileceğini bildirdi.AFAD ayrıca, ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaçlar listesine de yer verdi.Alternatif olarak çoğu belediye de halihazırda deprem bölgesi için ayni yardım kampanyaları düzenliyor. Belediyelerin internet sitelerinden ihtiyaç listesi ve yardım toplama merkezleri hakkında bilgi alınabilir.Bir uyarı: Destek verilecek kampanyanın ihtiyaç listesi dışına çıkmamaya özen gösterilmeli. Yardım kolilerine deprem bölgesine gönderilemeyecek (deniz şortu, kullanılmaz halde eşyalar vs.) malzemeler eklemek, yardım çalışanlarının işini zorlaştırarak mağduriyetin artmasına neden olabilir.Depremzedelere yardım etmenin bir diğer yolu da deprem bölgesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bağış yapmak. Nakdi bağışların adresi de yine dikkatle belirlenmeli. Güvenilir, şeffaf kuruluşlar tercih edilmeli.AFAD'ın ya da Türk Kızılayı'nın halihazırda bağış kampanyaları yürütüyor. Resmi internet siteleri üzerinden destek vermek mümkün.Yeni eklenen bir özellikle nakdi bağış yapmak isteyenler ayrıca, kredi kartlarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden AFAD ve Türk Kızılay'ın kampanyalarına güvenli şekilde katılabilecek.Çoğu ilde belediyelerce bağış kampanyaları yapılıyor. İlgili belediyeyle iletişime geçerek bilgi alınabilir.Time To Help, AHBAP, AKUT gibi deprem bölgesinde çalışan güvenilir sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulabilir.Kan bağışında bulunmak isteyenler, en yakın kan bağış merkezinin adresini, telefonunu, çalışma saati bilgilerini ve konum haritasını artık e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebiliyor.Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca haritadan seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.