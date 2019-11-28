Dünyanın en büyük vurgunu!

"Kayıp Kripto Kraliçe" podcast yayınını hazırlayan Jamie Bartlett, Ignatova'nın bunu nasıl başardığını ve şimdi nerede saklanıyor olabileceğini araştırdı.







36 yaşındaki iş kadını Dr. Ruja Ignatova, 2016 yılı haziran ayında İngiltere'de Wembley Arena'da binlerce hayranının heyecanlı bakışları altında sahneye çıktı. Her zamanki gibi üzerinde pahalı bir balo elbisesi, uzun elmas küpeler ve parlak kırmızı bir ruj vardı.





"ONECOIN DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO PARA BİRİ OLACAK" DEMİŞTİ







Tezahürat yapan hayranlarına seslenerek, "Herkesin her yerde ödeme yapabilmesini sağlayacak" dediği OneCoin'in dünyanın en büyük kripto para birimi olma yolunda ilerlediğini açıkladı.





Bitcoin dünyanın ilk kripto para birimiydi ve hâlâ en bilineni. Değeri başlangıçtaki birkaç centten, 2016 ortasında birkaç 100 dolara çıkmıştı ve yatırımcılara büyük bir heyecan vermişti.





Kripto para birimi fikri ana akıma yeni giriyordu. Pek çok insan bu sıra dışı yeni fırsattan istifade etmek istiyordu. Dr. Ruja, Wembley'deki kitleye, "OneCoin, Bitcoin'in sonunu getirecek." dedi ve ekledi: "İki yıl içinde kimse Bitcoin'den bahsetmeyecek bile."





ÜÇ YILDA 4 MİLYAR EURO ONECOIN'E YATIRDI





Dünyanın dört bir yanından insanlar parasını OneCoin'e yatırarak "yeni devrimin" bir parçası olmayı umdu. BBC'ye sızdırılan belgelerde, İngiltere'de insanların, 2016'ın ilk yarısında OneCoin'e, 30 milyon euro yatırdığını, bunun 2 milyon eurosunun tek bir haftada gerçekleştiğini gösteriyor.





Wembley Arena'daki etkinlikten sonra bu sayı daha da artmış olabilir. 2014 yılı ağustos ayı ve 2017 yılı mart ayı arasında geçen zaman zarfında onlarca ülkeden 4 milyar euro tutarında para OneCoin'e yatırıldı.





Pakistan'dan Brezilya'ya, Hong Hong'dan Norveç'e, Kanada'dan Yemen'e…. Hatta Filistin'den bile para yatıranlar oldu.







Dr. Ruja kripto para birimi OneCoin ile milyarlarca lirayı toplayıp kayıplara karıştı.







ÇARESİZ, AÇ GÖZLÜ YA DA KAFASI KARIŞIK İNSANLARI GÖZÜNE KESTİRDİ





Dr. Ruja toplumun zayıf noktalarını tespit etti ve onlardan faydalandı. OneCoin'e itimat edecek kadar çaresiz, aç gözlü veya kafası karışık insanlar olduğunu biliyordu.





İnternette bir konuda birbiriyle çelişen çok sayıda bilgi olduğunda insanların yalanlarla gerçekleri ayır edemez hale geldiğini anlamıştı.





Toplumları OneCoin'e karşı koruması gereken siyasetçiler, polis ve medyanın olanları kavramakta zorlanacağını da fark etmişti.





Daha ilginç olanı ise dolandırıcılık anlaşılmaya başlandığında dahi topladığı bütün parayla ortadan kaybolacağı biliniyordu.