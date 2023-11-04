Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? /04 Kasım 2023 12:46

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2023 yılının en güçlü pasaporta sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye değil ilk 50'ye ilk 100'e bile giremedi.

SHABER3.COM

Avrupa'dan Amerika'ya, 2023 yılında en güçlü pasaporta sahip olan ülkeler belli oldu.

Henley Pasaport Endeksi'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden alıp derlediği verilere göre bu sene en güçlü pasaporta sahip ülke değişti.

Ekonomim.com'dan alınan habere göre, 2022 yılında 193 puanla en üst sırada olan Japonya'yı Singapur devirdi. İlk 50'ye giremeyen Türkiye 114 puanla 53. sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportları şöyle:

1- Singapur: 193 puan

2- Japonya: 191 puan

3- Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç: 190 puan

4- Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda: 189 puan

5- Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz: 188 puan

6- Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre: 187 puan

7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD: 186 puan

8- Macaristan: 185 puan

9- Litvanya: 184 puan

10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya: 182 puan
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