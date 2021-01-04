Elektrik zammına bir de böyle bakın!

Gelirinin yüzde 88’ini elektrik katkı payı ve bandrol ücretlerinden elde eden Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) 2019 yılında geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 artarak 3 milyar 155 milyon 552 bin TL oldu.





TRT’nin 2019 yılı bütçesinde en dikkati çekici artış ise elektrik katkı payında görüldü. 2019 yılında elektriğe yüzde 30 zam yapılırken TRT’nin elektrik katkı paylarından elde ettiği gelir de o yıl yüzde 39,3 artarak 1 milyar 45 milyon 99 bin liraya ulaştı.





100 LİRALIK ELEKTRİK FATURASININ EN AZ 2 LİRASI TRT'YE





Böylece önceki yıllarda elektrik katkı payından 700 milyon TL civarı gelir elde eden TRT’nin katkı payı geliri 2019 yılında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı. TRT’nin 2019 yılındaki bandrol ücreti geliri yüzde 5 artışla 1 milyar 757 milyon 94 bin TL olurken, ilan ve reklam geliri ise yüzde 1’in altında artarak 298 milyon 739 bin TL olarak gerçekleşti.





Elektrik faturalarından TRT katkı payı olarak yüzde 2, elektronik eşyalardan da bandrol ücreti olarak yüzde 16’ya kadar kesinti yapılıyor.









Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’nin 2019 yılı Sayıştay raporundaki bazı verileri paylaştı.





Sertel, “Tek geçim kaynağı vatandaş olan TRT, vatandaş zamların altında ezildikçe kasasını dolduruyor. Elektriğe ve bandrollü elektronik aletlere zam geldikçe TRT yönetimi adeta ellerini ovuşturuyor.” dedi.







DIŞ YAPIMLAR ARTIYOR





TRT’nin halktan aldıklarını yandaşa dağıtmaya devam ettiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi: “Kurum 2019 yılında geçen yıldan yüzde 18,1 fazlasıyla toplam 3 milyar 155 milyon 552 bin TL gelir elde etmiştir. TRT’nin faaliyet gelirlerinin yüzde 88’ini elektrik katkı payı ve bandrol ücreti gelirleri. Yani vatandaştan kesilen paralar olmasa TRT, personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek."





Sayıştay raporuna göre; TRT satın aldığı haber ve programlar için 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,3 daha fazla (1 milyar 250 milyon 647 bin TL) ödedi. TRT’nin giderlerinin yüzde 82’sini (1 milyar 641 milyon 742 bin TL) dış yapımlar teşkil ediyor.





Sertel, "TRT halktan alıp yandaşa dağıtıyor." dedi.