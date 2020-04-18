İlaç bulduk haberi 'Balon' çıktı: Ercüment Ovalı'ya umut tacirliği suçlaması

Dünyayı etkileyen Covid-19'a karşı etkili olacak aşı ve tedavide kullanılacak ilaç bulma çabaları küresel çapta devam ediyor. Şu anda dünyada farklı ilaçlar üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bazılarında da deneme aşamasına geçilmiş bulunuyor.





Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptığı açıklamada, bir aydır laboratuvarda üzerinde çalıştıkları ilacın etkili olduğunu klinik testlere başlanması gerektiğini söylemesi tartışmayı ateşledi





Başta yandaş basın olmak üzere bir çok medya kuruluşu 'Milli İlaç' bulundu manşetleriyle korona virüs ile mücadelede ciddi bir rahatlamaya sebep oldular 10 gün içerisinde medyada

'Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin zafere giden yolculuğu' gibi PİAR haberler yapıldı.





Daha sonra İlacın yeni olmadığı ortaya çıktı Ovalı'nın Dornaz Alfa olarak tanımladığı bu ilaç, kistik fibrozis tedavisinde kullanılan bir ilacın farmakolojik adı.





Bu yeni bir ilaç değil

Ercüment Ovalı'nın açıkladığı Dornaz Alfa tedavisine ilişkin bir tepki de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Taner Demirer'den geldi. Prof. Dr. Demirer 'yeni bir ilaç' değil diyerek şunları söyledi: "Bu yeni bir ilaç değil. Yıllardır kistik fibrozisin tedavisinde kullanılıyor. Eğer virüs üzerinde etkili olduğunu iddia ediyorsanız hemen yayınlayın görelim. Takiben intaniyeciler hastalar üzerinde denerler."





Ercüment Ovalı'ya umut tacirliği suçlaması







Almanya'da görev yapan Prof. Dr. Çağhan Kızıl da Ercüment Ovalı'nın açıklamasına tepki göstererek, "Umut tacirliği her devir yaşanan şey. "Klinik çalışma yapılsın" deniyor. Fransa'da COVID için klinik çalışmada zaten kullanılan bir ilaç bu. Üzerine yayınlar var. Labda çalışılan şey etkili olsa da ilaç anlamına gelmez" iddiasında bulundu





















Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı tepki gösterdi

Basın toplantısında Bakan Koca'ya da yeni 'ilaç bulundu' iddiası soruldu

"Sözü edilen ilaç, uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç. Ve akciğerinde tıkaç olan hastalarına uygulanan ve fayda görülen bir ilaç.

*Covid-19 ile ilgili bu ilacın faydalı olduğuyla ilgili laboratuvar ve klinik çalışmaların başladığını biliyoruz. Özellikle hem aşı hem de tedaviyle ilgili Covid-19’a özel, üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk.

*Ve bununla ilgili, ilgili merkeze de 23 Mart’ta herhangi bir çalışmanız varsa projelendirin ve bize başvuruda bulunun dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir.

*Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Ve yayın, araştırmanın nasıl yapıldığı çok iyi bilinir.









10 yıl önce de kanser aşısı için söylemiş



Aslında bu Ovalı’nın ilk iddialı açıklaması değil. Hemotoloji uzmanı olan Ovalı, 10 yıl önce de ‘kanser aşısı bulduk’ mesajı içeren çalışmalarıyla kendinden söz ettirmişti. Ara ara bu iddialarını gündeme getirmişti. Fakat o çalışmaların günümüze kadar bir neticeye ulaşamaması dikkat çekiyor.





Ercüment Ovalı 12 Mart 2010’da Anka Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 yılda kanser aşı çalışmalarında önemli gelişmeler beklendiğini söylüyor. O zaman Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Ovalı, kolon, böbrek, lenfoma, cilt ve GBM denilen beyin tümörlerinin tedavisinde dört büyük kanser aşısı çalışmasının faz-III aşamasında olduğunu belirterek, çalışmaların önümüzdeki 5 yılda sonuçlanacağını ve kanserli vakalarının yaşam süresini uzatmada önemli gelişmeler beklendiğini iddia ediyor.





İsrail ve ABD komplo kurdu iddiası

Fakat Ovalı’nın bu çalışmasının başarılı olaması da dış güçlere bağlanmıştı. Ovalının üzerinden çalıştığı ama bitmeyen kanser aşısı nedeniyle hem İsrail hem ABD ilaç sektörünün hedefi olduğu iddia edilmişti.





Kanser aşısında dolayı yargılandı, meslekten men cezası aldı

Diğer yandan Ovalı birçok kez kanser aşısı ya da tedavisinde uyguladığı yöntemlerden dolayı ya meslekten men cezası aldı, ya da hakkında davalar açıldı.





2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Ovalı, kanser olan bir vatandaşa kanser aşısı yapacağını söyleyerek karşılığında ise 5 bin euro aldığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Mehmet Yazgan isimli vatandaş, Savcılığa şikayette bulunmuştu. Ovalı hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı





Ovalı 2009 yılında da yine aynı üniversitede Öğretim Üyesi ve ATİ Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü görevindeyken, izinsiz kanser aşısı uyguladığı iddiasıyla Trabzon Tabip Odası’nca hakkında 1 ay meslekten men cezası verildi. Ovalı, kararın yaklaşık 2 yıl önce bir hastaya yaptığı kanser aşısı nedeniyle verildiğini ifade etmişti. Ovalı hakkında 2007 yılında da Danıştay 1. Dairesi, ruhsatsız olarak yurt dışından getirilen kanser aşısını, yetkili kurul veya makamlardan izin almadan ve yazılı hasta onayı olmadan hasta üzerinde kullandığı için yargılama kararı verilmişti.