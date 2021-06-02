Erdoğan’ın ‘3 aşı oldum’ sözlerine sosyal medyadan tepki

Tayyip Erdoğan’ın dün akşam TRT yayınında 3 doz aşı vurulduğunu söylemesi Türkiye’de aşı bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce vatandaşın durumunu gündeme getirdi.





Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Erdoğan, şu ana dek 3 doz aşı yaptırdığını açıkladı. Erdoğan, “Ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160’ı yakaladım” dedi. Açıklamadan Cumhurbaşkanlığı Sarayında Erdoğan’ın koronavirüse karşı henüz Türkiye’de resmi aşılama başlamadan aşı olduğu ve antikor seviyesinin de düzenli takip edildiği anlaşıldı.





Ancak Erdoğan’ın sözleri aşı bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce vatandaşın durumunu da gözler önüne serdi. 1 Haziran 2021 tarihli güncel koronavirüs verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte; 7 bin 112 kişi koronavirüse yakalanırken, 129 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 5,26 milyona ulaştı. Koronavirüs salgınında vefat eden hasta sayısı ise 47 bin 656 oldu.





ÜÇ DOZUN ÖRNEĞİ YOK

Erdoğan, 3. doz aşısını olurken kronik rahatsızlıkları olan on binlerce vatandaş henüz aşılanmadı. Türkiye’de 50 yaş üzeri vatandaşlar ise yeni aşılanmaya başladı. Türkiye’deki aşılama rakamlarına göre 29,2 milyon doz aşı gelirken, iki doz aşı olanların sayısı 12,5 milyon. Aşı olanların oranı ise yüzde 15,3. Verilere göre 83 milyonluk Türkiye’de nüfusun yüzde 60’i henüz aşılanmadı. Üç doz aşı vurulanlara ilişkin ise Erdoğan dışında somut bir bilgi yok.





ERDOĞAN TÜRKİYE’YE GELMEDEN AŞILANMIŞ

Erdoğan’ın 3. doz aşısını olduğunu açıklaması resmi aşılama başlamadan önceden aşılandığı sorusunu gündeme getirdi. Erdoğan, aşılama kampanyasını destek için 14 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde 2 doz aşı olmuştu. 3. doz aşıyı olabilmesi için aradan en az 6 ay geçmesi gerektiği uzmanlarca ifade ediliyor. Bu durumda Erdoğan’ın aşının resmi olarak ulaşmadığı Aralık ayında aşı olduğu belirtiliyor.





EL ALTINDAN AŞILANDI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erdoğan’ın “3 doz aşı oldum” açıklamasına tepki gösterdi. Emir, şunları söyledi: “Aralık ayının başında aşının aslında Türkiye’ye çoktan geldiğini ve bazı AKP’lilerin el altından aşı olduğunu iddia etmiştik. AKP’liler bu iddiamızı reddetmişti. Oysa dün Cumhurbaşkanı “3. doz aşımı oldum” sözleriyle bizi doğrulamış oldu. 3’üncü doz aşının yapılabilmesi için 2’nci dozun üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Bu durumda Erdoğan’a 14 Ocak’ta kameralar karşısında göstermelik bir aşı mı yapıldı? Demek ki, Erdoğan, çok önceden ilk doz aşısını oldu. Yani tam da bizim iddia ettiğimiz gibi, Türkiye’ye ilk aşı söylendiği gibi 30 Aralık’ta değil, çok önceden geldi ve AKP’liler herkesten önce aşılandı. Kovid nedeniyle bugüne kadar binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Beceriksizlik ve rant hırsı yüzünden Türkiye’ye büyük bedeller ödettiren AKP iktidarı, halk sağlığı suçu işlemeye devam ediyor.”





ŞEKER HASTASIYIM DAHA BİRİNCİ DOZU OLMADIM

Sosyal medyada da Erdoğan’ın aşı açıklamasına tepki yağdı. Adnan isimli bir kişi, “Erdoğan

3 doz aşıyı oldum diyor. Merkel ‘Halkım aşı olmadan aşı olmam’ diyor. Hangisi Müslüman kafam karıştı” yorumu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben 50 yaşındayım şeker ve tansiyon hastasıyım, daha birinci dozu dahi olmadım” dedi. Özcan Şimşek isimli kişi ise, “Lebalep kongrelerin sebebi belli oluyor. Demek ki vatandaş birinci aşısını olamamışken akepeliler üç aşı olmuşlar. Yaparsa akepe yapar” ifadesini kullandı. Abbas Doğan ise, “Adam ölümsüzlük hedefliyor” yorumu yaptı.