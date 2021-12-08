Erdoğan, Merkez Bankası Başkanını ters köşe yaptı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimlerinin devam edeceğini söyledi. Erdoğan, “Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak. Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz.” dedi. Diğer yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise son açıklamasında Aralık ayında faiz indirimi yapılmama ihtimalinin arttığını belirtmişti. Kavcıoğlu'nun bir önceki açıklamasında faiz indirimine dair alanlarının daraldığını vurgulaması da dikkatlerden kaçmamıştı.







Katar temaslarının ardından medya mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, yeni ekonomi politikasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak… Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek.”





KUR ATAKLARINI TERSİNE ÇEVİRECEĞİMİZE İNANIYORUM





Merkez Bankası’nın halihazırda birçok ülkenin merkez bankalarıyla dayanışma içinde olduğunu ve onlarla da görüşmeler yürüttüğünü anlatan Erdoğan, “Buralardan da tabii çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin.” diye konuştu





STOKÇULARIN ELLERİNDEKİ ÜRÜNLERE EL KOYACAĞIZ





Bazı ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir nedeninin küresel emtia fiyatlarının yükselişi, bir diğerinin de ‘aç gözlü fırsatçılar ve stokçular’ olduğunu savunan Erdoğan, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından bu konuda bir yasal düzenleme yapılacağına işaret etti: “Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.”





Devlet Denetleme Kurulu’nun Dövizde manipülasyon iddialarıyla ilgili araştırmasıyla ilgili de Erdoğan, “Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak.” derken, Türkiye’nin rezerv konusunda bir sorunu bulunmadığını vurguladı.





AB’NİN KAVALA KARARINI TANIMIYORUZ





Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş insanı Osman Kavala’yı tahliye etmemesi nedeniyle Türkiye için ihlal süreci başlatılması talebi konusunda da konuşan Erdoğan, “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar.” ifadelerini kullandı.