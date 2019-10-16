Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan operasyonu sonladırma şartı /16 Ekim 2019 19:34

Erdoğan'dan operasyonu sonladırma şartı

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’nın ne zaman biteceği ile ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’nın ne zaman biteceği ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada " Teröristler belirlediğimiz güvenli bölgeden çıksın, operasyon kendiliğinden sonlanır" ifadelerini kullandı. 

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma aşamasına bir anda gelmemiştir diyen Erdoğan, “Ülkemiz her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği ortaya çıktı” dedi. “DEAŞ'ın foyasını biz ortaya çıkardık. Fırat Kalkanı operasyonunda 3 bin DEAŞ üyesini etkisiz hale getirerek DEAŞ balonunu söndürdük” diye sözlerine devam eden Erdoğan,  müttefiklerin meşru güö olan Türkiye yerine PKK/YPG ile birlikte hareket etmeyi tercih ettiklerine dikkati çekti.

“Bir tarafta rejim yüzbinlerce insanı katlederek ilerliyordu, diğer tarafta ise PKK/YPG ABD ile Avrupa'nın sınırsız desteğiyle çok sayıda insanı yerinden ederek sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturuyordu. Bugün karşımıza dikilenlerin hiçbirinin o günlerde sesi çıkmıyordu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Batı, ey Arap ligi, ey azıcık da olsa vicdan sahibi olan bütün ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek. Bu dünya etme bulma dünyası, Türkiye, birliği beraberliği sayesinde bu mücadeleyi başarıya ulaştıracak. Gelin bu mücadelede Türkiye'nin yanında olun. NATO ülkelerine sesleniyorum, bu PKK/YPG ne zaman NATO üyesi oldu da benim haberim olmadı. Başta ABD, NATO bunlara yardım ediyor” şeklinde seslendi. 

“Türkiye, Suriye'nin toprak birliğine saygılıdır, meşru bir hükümet kurulduğunda kontrolümüzdeki yerleri devredeceğiz” diye konuşan Cumhurbaşkanı, harekatın ne zaman biteceği sorularına da şu sözleri ile noktayı koymuş oldu: “Tüm teröristler silahlarını bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksın, Barış Pınarı Harekatı zaten sona ermiş olur.”
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