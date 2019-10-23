Eşiyle görüşen Sümeyye Yılmaz: 25 kilo kaybetmişti, teslim olduğuna inanmıyorum

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde eşiyle görüşmesine anlatan Sümeyye Yılmaz, “Elleri soğuktu, cildi bembeyazdı. 25 kilo kaybetmişti. Teslim olduğuna inanmıyorum. Hukuksuzluğu kabul edemem.” dedi.



Ankara polisi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atıldıktan sonra ortadan kaybolan ve kendisinden 245 gündür haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz’ın Ankara TEM'de olduğu haberini eşi Sümeyye Yılmaz’a telefonda verdi.

SÜMEYYE YILMAZ: EŞİMİN KARAPÜRÇEK'TE NE İŞİ VAR!

Polisin kendisini gece 02:07’de aradığını anlatan Sümeyye Yılmaz, “Eşimi Ankara Karapürçek karakolunda bulmuş. Hakkında arama kararı olduğu için de TEM Şube’ye götürülmüş.” dedi.





Eşinin Karapürçek karakolunda bulunmasını ‘kurgu’ olduğunu anlatan Yılmaz, “Eşim demek ki oraya bırakılmış. Yoksa eşimin Karapürçek’te ne işi var!” diye konuştu.





Polisin kendisine “Eşin avukatla görüşmek istemiyor. Sen ve kızın, savcıya gidin, izin alın ve eşinle görüşün” mesajı verdiğini de anlatan Sümeyye Yılmaz, eşi adına Twitter’dan açtığı mesajında da bu bilgiyi paylaştı.





“KASIT VAR”





“Ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz bunu niye yaşadık. Buruk bir sevinç içindeyim. Umudumu yitirmiştim. Eşim yaşıyor.” diyen Sümeyye Yılmaz, eşinin kasıtlı olarak ‘avukatla görüştürülmek istemiyormuş gibi’ gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.









DW Türkçe'ye konuşan Yılmaz, “Çünkü biz bu konuyu Uluslararası Af Örgütü dahil tüm dünyaya duyurmuştuk. Twitter hesaplarımız yoğun ilgi görüyordu. Bunların hepsini, mücadelemizi silmek istiyorlar.” dedi.





Sümeyye Yılmaz, avukatlarının yine de konuyla ilgili devrede olacağını söyledi.





Eşinin kaçırıldığına dair video kayıtlarının silindiğini de belirten Sümeyye Yılmaz, “Polis bana o kayıtların kriminalde incelenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Demek ki kayıtlar silindi.” tepkisini gösterdi.





Uluslararası Af Örgütü, 2019 yılı şubat ayından beri kendilerinden haber alınamayan ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı belirtilen Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulunmuştu.





Türkmen’den halen haber alınamıyor.





Af Örgütü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ulaştırdığı çağrısında, kayıpların ailelerinin bilgilendirilmesini ve konuyla ilgili soruşturmaların derinleştirilmesini istemişti.





“GERÇEKLER SÖYLENSİN”





Konuyu başından beri takip eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Yılmaz’ın kaybından bulunmasına kadar sürecin aydınlatılmasının şart olduğunu belirtti.





Gergerlioğlu, “Ne oldu da kaçırdılar. Ne oldu da buldular. Karakolda adam bulunuyor Türkiye’de. Gerçeklerin söylenmesi şarttır. Bu kayıp olayı aydınlanana kadar soru sormaktan, araştırmaktan vazgeçmeyeceğiz.” dedi.





Türkiye’de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan KHK’lar ile işinden ihraç edilen altı kişi, 2019 yılı şubat ayında ortadan kaybolmuştu.





KAÇIRILAN DÖRT KİŞİ ANKARA TEM'DE ORTAYA ÇIKTI





Ailelerinin, avukatlarının ve sivil toplum örgütlerinin polis tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü bu kişilerden dördünün de 28 Temmuz’da Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında oldukları duyurulmuştu.





Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek 12 günlük gözaltıyı takip eden savcılık sorgularının ardından tutuklanmıştı.





Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin de sorgularında avukatlara erişimin engellendiği belirtilmişti.