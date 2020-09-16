Samanyolu Haber /Politika / O da parti kurdu /16 Eylül 2020 12:10

O da parti kurdu

26 Ağustos günü resmi olarak kuruluşunu gerçekleştiren Doğru Parti’nin genel başkanı eski Bakan Rifat Serdaroğlu oldu.

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Türkiye’nin 97’nci partisinin başkanlık divanı belirlendi. 26 Ağustos'ta kurulan Doğru Parti’de genel başkanlığa getirelen eski Sağlık Bakan Rifat Serdaroğlu üyelik çağrısında bulundu. 
 
Serdaroğlu, “Dinimize hürmetkar, örf ve adetlerimize saygılı, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, hayvan haklarına, çevreye ve özgürlüklere sıkı sıkıya bağlıyız. Büyük, üreten, güçlü, itibarlı ve kalkınmış Türkiye için sizleri aramıza bekliyoruz.” dedi.

DOĞRU PARTİ'DE KİMLER VAR?:

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Çakmak

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Seza Kornoşor

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Bulut

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esen Fatma Kabadayı

Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Haluk Günuğur

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Haluk Akar

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durhasan Koca

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan Ünal

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Şentürk

Teknoloji ve Sanayiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürol Banger

Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nesrin Günal

Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Saat

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Şenermen

Tarım ve Gıdadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü

Siyaset Planlama Projeler ve Strateji Belirlemeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Arda Ateş

Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tevfik Sipahi

Eğitim Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Can Yağmurdur

Orman, Su İşleri ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fudayıl Yüksel

Yatırım Altyapı ve Ulaştırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Erdağı

Enerji Tabii Kaynaklar ve Madenlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun

Genel Sekreter İlhan Çelenk

Genel Başkan Baş Danışmanı Hakan Köseoğlu

Basın Danışmanı Ümut Turpçu

Sağlık Danışmanı Dr. Halil Öser

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi maliye bölümünü bitiren Rifat Serdaroğlu, Bergama Belediye Başkanlığı, 19'uncu, 20'nci ve 21'inci Dönem İzmir milletvekilliği ile sağlık ve devlet bakanlıkları görevlerini ifa etti. 

15 Ocak 2011'de Demokrat Parti kongresinde genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi.
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