O da parti kurdu

Türkiye’nin 97’nci partisinin başkanlık divanı belirlendi. 26 Ağustos'ta kurulan Doğru Parti’de genel başkanlığa getirelen eski Sağlık Bakan Rifat Serdaroğlu üyelik çağrısında bulundu.

Serdaroğlu, “Dinimize hürmetkar, örf ve adetlerimize saygılı, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, hayvan haklarına, çevreye ve özgürlüklere sıkı sıkıya bağlıyız. Büyük, üreten, güçlü, itibarlı ve kalkınmış Türkiye için sizleri aramıza bekliyoruz.” dedi.





DOĞRU PARTİ'DE KİMLER VAR?:





Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Çakmak





Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Seza Kornoşor





Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Bulut





Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esen Fatma Kabadayı





Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Haluk Günuğur





Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Haluk Akar





Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durhasan Koca





Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan Ünal





Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Şentürk





Teknoloji ve Sanayiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürol Banger





Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nesrin Günal





Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Saat





Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Şenermen





Tarım ve Gıdadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü





Siyaset Planlama Projeler ve Strateji Belirlemeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Arda Ateş





Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tevfik Sipahi





Eğitim Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Can Yağmurdur





Orman, Su İşleri ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fudayıl Yüksel





Yatırım Altyapı ve Ulaştırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Erdağı





Enerji Tabii Kaynaklar ve Madenlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun





Genel Sekreter İlhan Çelenk





Genel Başkan Baş Danışmanı Hakan Köseoğlu





Basın Danışmanı Ümut Turpçu





Sağlık Danışmanı Dr. Halil Öser





RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?





İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi maliye bölümünü bitiren Rifat Serdaroğlu, Bergama Belediye Başkanlığı, 19'uncu, 20'nci ve 21'inci Dönem İzmir milletvekilliği ile sağlık ve devlet bakanlıkları görevlerini ifa etti.





15 Ocak 2011'de Demokrat Parti kongresinde genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi.