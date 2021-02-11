Samanyolu Haber /Ekonomi / Esnaf ne günlere kaldı! /11 Şubat 2021 13:40

Esnaf ne günlere kaldı!

1990’larda Kemal Sunal’ın filmlerinde memurun esnaftan köşe bucak kaçtığı anlatılıyordu. 2021 yılında kriz ve Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşan esnaf, memurdan borç para alıp hayatımızı idame ettirmeye çalışıyor.

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Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu ve oda başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ekonomi masası heyeti ile bir araya geldi. 

Farklı işletme sektörlerinden 19 oda başkanlarından birisi olan Savaş Delibaş, "90’larda Kemal Sunal’ın meşhur bir filmi vardı. Memurlar hep esnaflardan kaçardı. Memurların esnafa hep borçları vardı. Şimdi biz memur arkadaşlarımızdan borç para alıp hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz." dedi.

CHP'nin Ekonomi Masası görüşen esnaf oda başkanları ANKA Haber Ajansı'nın sorularını cevaplandırdı. 

Esnafın açıklamaları ve beklentileri şöyle:

Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş: "Şu an Türkiye’de iktidarın simit çayla yaptığı hesabı, artık simit bulamayacağı için bu hesabı yapamayacağını düşünüyorum. 3 aydır dükkanlarımız kapalı. En önemli şey kiralarımız. Tünelin sonu bize karanlık aydınlanmasını bekliyoruz. Esnaf kendi içerisinde idare etmeye çalışıyor. 90’larda Kemal Sunal’ın meşhur bir filmi vardı. Memurlar hep esnaflardan kaçardı. Memurların esnafa hep borçları vardı. Şimdi biz memur arkadaşlarımızdan borç para alıp hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz."

"BİZİM DOĞU İLLERİNDE PAKET KÜLTÜRÜ YOK"

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan: "Salgının başlaması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına geldi. Bizim doğu illerinde paket kültürü yok yani. Dolayısıyla evlerde çok fazla paket servis kültürü olmadığı için bu da bizim işletmelerimizi giderini karşılamıyor. İşletmesini kapatan var. Bir kısımda borçlu olduğu için kapatamayan esnaf var. Kapatsa tedarikçi firmaların hepsi alacağını isteyecek."

"KADIN İŞLETMECİLER PAKET SERVİSİNDE ZORLANIYOR"

Manisa Akhisar Lokantacılar Odası Başkanı Pınar Gören: “Bugün burada pandemi başladığından beri yaşadığımız sıkıntıları özellikle bir kadın gözüyle dile getirmek için katıldım. Son dönemde odama kayıt yapan ve hanımefendiler diğer esnaflara göre daha çok zorluk yaşıyor. Bir masa da üç masa da olsa HES kodları ile birlikte açılmasını istiyoruz. Hanımefendilerin ilk öncelikli sıkıntısı paket servis edilemeyecek yemekler yapmaları örneğin sulu yemek yani anne işi ürünler ev tipi ürünler bu yüzden bunlar çok fazla paketle servi edilemeyen ürünleri satamamaktan dolayı şikâyetçiler."
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