Fenerbahçe Token, 30 saniyede tükendi

3,1 milyar lirayı bulan borçları ödemek için yeni gelir kalemleri bulmaya çalışan Fenerbahçe Kulübü, kripto para borsası Paribu ile “Fenerbahçe Token” anlaşmasına imza attı.



Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir “utility token” olarak piyasaya resmen sunuldu. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek.



Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.



FENERBAHÇE TOKEN 30 SANİYEDE TÜKENDİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu Genel Müdürü Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token’in piyasaya girmesinin ardından “Seçenek 2” olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi.



Oral, “Bu arada Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş.” derken, şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Koç, “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık.” dedi. Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon “Seçenek 1” Token’ların da bitmek üzere olduğunu duyurdu ve “Seçenek 1 de bitmek üzereymiş. Sanırım basın toplantısı bitmeden hepsi bitecek.” ifadelerini kullandı. Koç, “Ciddi misin?” karşılığını verdi.



Başkan Koç, “Tabii buradan elde edeceğimiz gelirin 3’te 1’i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki yapacaktır. Hayalimiz ilerde maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak.” diyerek Fenerbahçe Token’den elde edilecek gelirlerin transfer limitlerine yansıyabileceğini söyledi.



Fenerbahçe Token’ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.



ALİ KOÇ: GEÇ KALMADIK, İYİ Kİ BEKLEDİK



Futbol sektörünün kötü durumda olduğunu ve yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Hâlihazırda kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki kulüpler artık yeni gelir kalemleri oluşturuyor. Bilet, forma, yayıncı gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Kesinlikle geç kalmadık ve iyi ki bekledik. Dijital dünyaya geç girenler her zaman avantaj sağlamıştır. Bunu yaşayarak gördük. 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle, bugün aldığımız teklifleri karşılaştığımız teklif arasında kat be kat fark olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.



Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğuna dikkat çeken Koç, “Daha da büyük problem olacak. Avrupa’daki araştırmalar, bu kuşağın daha az stada geleceğini gösteriyor. Bu sebeple dijital dünyada daha aktif olmak gerekiyor.” dedi.



“Tünelin sonunda ışık yok.” cümlesi hatırlatılan Koç, “Tünelin sonunda ışık yok demiştim. Bugün itibarıyla tünelin sonundaki ışık kesinlikle parlak değil. Bu gibi hamleler, küçük ışığın daha parlak hale gelmesini sağlayacaktır ve buna inanıyorum. Tek bir imzayla bütün problemlerin çözülmesi, gerçekçi olmaz.” cümlelerine yer verdi.



FENERBAHÇE TOKEN KAP BİLDİRİMİ



Fenerbahçe Kulübü, Paribu ile yaptığı “Fenerbahçe Token” anlaşmasının ardından kamuoyunu aydınlatma platformuna (KAP) şu beyanda bulundu: “”Tabii Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu”) iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş (“Stoken”) ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir.”



TOKEN NEDİR, NASIL KULLANILIR?



Token, var olan bir blokzincirde bulunan birim değerdir. Token’ların kendi blokzincirleri yoktur, mevcut bir kripto para biriminin blokzincirine bağımlı olurlar. Token’ların birim değeri olduğundan, bu değer alınıp satılabilir. Değer, madeni para, puan, sertifika, oyun içi öğeler vb. şekillerde olabilir.



Token’lar genellikle borsada halka arz edilen şirketlerin halka arz ile karşılaştırılabilecek bir ICO (“Initial Coin Offering” ya da Türkçesiyle “İlk ?Koin Arzı”) veya IPO (“Initial Public Offering” ya da Türkçesiyle “İlk Halka Arz”) kitle satışında fon toplamak için kullanılır.



ICO durumunda, şirketler blokzincir üzerinden halka açılabilirler. IPO, ICO veya Token Crowdsale’de bir şirkette hisse satın aldığınız gibi, satın aldığınız jetonlar şirketteki bir payı temsil etmek için kullanılabilir veya karar verme için oy haklarınız olabilir.



Bu yüzden jetonlara “kripto para varlıkları” veya “kripto özkaynakları” da denir. Bir kripto para birimi ve bir token arasındaki en büyük fark, kripto para birimlerinin kendi blokzincirine sahip olmalarıdır.



Diğer yandan token’ler merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran Ethereum, Bitcoin ve Waves gibi bir blokzincir üzerine inşâ edilmiştir.