Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de istifa depremi /01 Mart 2020 22:47

Fenerbahçe'de istifa depremi

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Ayrılma talebinin Yanal'dan geldiği bildirildi.

SHABER3.COM

Geçen hafta evinde Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal istifa etti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamız Ersun Yanal yönetim kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

Buna göre Yanal hafta için oynanacak kupa maçı ile son kez Fenerbahçe'nin başında yer alacak.

TALEP ERSUN YANAL'DAN GELDİ

Açıklamanın tamamında şunlar aktarıldı: "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma safhasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir."
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