Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili 'batık kredi' açıklaması /06 Ocak 2020 23:09

Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili 'batık kredi' açıklaması

Fitch, Türk bankacılık sektöründe 'batık kredi' oranının 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 7-8'e yükseleceğini öngördü.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının nakit akışının, aktif kalitesi üzerinde bir baskı bulunduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Fitch, Türk bankacılık sektöründe 'batık kredi' oranının 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 7-8'e yükseleceğini öngördü.

Kasım sonu itibariyle temerrüde düşmüş kredi oranı yüzde 5,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin başlıca bankaları, bilançolarındaki batık ancak 'tahsilat imkanı yüksek' olarak değerlendirilen kredilerin aktarılabileceği bir varlık yönetim şirketi kurmak için görüşmelere başlamıştı.
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