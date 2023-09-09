G20: Ukrayna Savaşına ilişkin ortak bildiri

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden G20 ülkelerinin liderleri, üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alıyor.





Reuters haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesinde Japon Başbakanı Fumio Kishida ile Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma konusunda görüşmeler yaptı. Erdoğan ayrıca zirvede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de bir araya geldi.





Liderler, "fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması" taahhüdünde bulunmadı. Birleşmiş Milletler, Cuma günü yayınladığı iklim raporunda ise, bu adımın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutabilmek için sera etkisine neden olan gazların net sıfıra indirilmesi hedefinde "zorunlu" olduğunu açıklamıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre bu yıl 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde başladı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı iki gün sürecek olan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.Cumartesi günü gerçekleştirilen görüşmelerin sonrasında, ABD, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ülkelerle oluşturacakları, Hindistan’dan Avrupa'ya Ortadoğu aracılığıyla ticaret faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını hedefleyen modern bir "baharat yolu" planları açıklandı.Ülkelerin demiryolları, limanlar, veri ağları ve hidrojen boru hatları aracılığıyla birleştirilmesi hedefleniyor. Özellikle ticaret odaklı olan bu projenin İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirebilecek geniş sonuçlar doğurması bekleniyor. İmzacı ülkeler, söz konusu proje ile ayrıca Hindistan'ın 1,4 milyar dolarlık pazarını batıdaki ülkelere entegre etmeyi ve Çin'in aşırı altyapı harcamalarına bir denge oluşturmayı ve Ortadoğu ekonomilerini canlandırmayı hedefliyor.ABD Başkanı Joe Biden, girişim için "tarihi" ifadesini kullandı ve "Bu büyük bir olay" dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Hindistan- Ortadoğu- Avrupa hattı için, "bir kablodan ya da demiryolundan çok daha fazlası. Kıtalar ve medeniyetler arası kurulan yeşil ve dijital bir köprü" dedi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüştü.Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Rusya- Ukrayna Savaşı da zirvenin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Tarafların Ukrayna'daki savaşa ilişkin ulusal tutumlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulunda alınan kararların yinelendiği kaydedilen bildiride, tüm devletlerin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bütünüyle uyumlu davranması gerektiğinin altı çizildi.Bildiride, "BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalıdır. Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.G20 liderleri, ortak bildiride küresel ekonomik istikrarı tesis etmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için tebdirler alınmasını talep etti.Liderler, "gıda ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalara" karşı uyarırken, "gıda ve enerji güvenliğinin sürdürülmesinin önemini" vurguladılar.Ev sahibi Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, "Afrika Birliği’nin de artık G20 grubunun daimi bir üyesi olacağı" duyurusuyla zirvenin açılışını yaptı. Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmadı, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.G20'nin bir diğer blok üyesi Avrupa Birliği (AB) ise Yeni Delhi'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil ediliyor. İklim değişikliği konusu da zirvenin ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumartesi günü G20 liderlerine küresel karbon fiyatlandırma sistemi oluşturulmasına yönelik öneriye katılma çağrısında bulundu.