G7 Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması anlaşmasıyla başladı

ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki aylarda seçimlere girecek olması, G7 üzerinde baskıyı yarattı.





Zirve öncesinde Washington da Ukrayna'ya güçlü destek sinyalleri verdi ve Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek Moskova'ya yardım eden Çinli şirketleri hedef aldı.





On yıllardır Avrupa'nın göç tartışmalarında sıfır noktası olan İtalya, Mattei Planı'nı Afrika'da iş ve fırsat yaratmanın ve gençleri Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapmaktan caydırmanın bir yolu olarak tanıtıyor. Plan eğitim, sağlık hizmetleri, su, sanitasyon, tarım ve enerji altyapısı gibi alanlarda pilot projeler içeriyor.





87 yaşındaki Papa, zirve kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirirken barış çağrılarını da yineleyeceğini söyledi.





Euronews'te yer alan habere göre G7 zirvesi Perşembe günü, ABD'nin dondurulmuş Rus varlıklarını teminat olarak kullanarak 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verme önerisi üzerinde anlaşmaya varılmasıyla başladı. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası güçlenen aşırı sağ ile siyasi dengede sağa kayarken zirvede aynı zamanda Kiev'e güçlü bir destek gösterisi sunuluyor.Yetkililer, liderler üç gün sürecek zirve için güney İtalya'ya inmeden anlaşma üzerinde mutabakata varıldığını doğruladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirvede hazır bulunacak ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı bir ikili güvenlik anlaşması imzalaması bekleniyor.Papa Francis G7 zirvesine hitap eden ilk papa olacak. Cuma günü yapay zekanın vaatleri ve tehlikeleri hakkında konuşacak olan Papa'nın Ukrayna ve Gazze'deki savaşların barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi çağrısını da yinelemesi bekleniyor.Dünyanın sanayi açısından en gelişmiş 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Dönem başkanlığını İtalya'nin yaptığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden yeni çıkan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied da katılıyor.Papa Francis G7 zirvesine hitap eden ilk papa olacak. Cuma günü yapay zekanın vaatleri ve tehlikeleri hakkında konuşacak olan Papa'nın Ukrayna ve Gazze'deki savaşların barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi çağrısını da yinelemesi bekleniyor.ABD'nin önerisi, çoğu Avrupa Birliği'nde bulunan dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilen yaklaşık 260 milyar dolarlık kârın Ukrayna'ya yardım için kullanılmasını ve dondurulmuş fonlardan elde edilen kârın teminat olarak kullanılarak ABD hükümetinden Kiev'e 50 milyar dolar kredi verilmesini içeriyor.Çarşamba günü gazetecilere bilgi veren bir Fransız yetkili, liderlerin siyasi bir karara vardığını ancak varlıklardan yararlanma mekanizmasının teknik ve hukuki ayrıntılarının hala çözülmesi gerektiğini söyledi. Konu karmaşık çünkü savaşın sona ermesi ihtimalinde beklenmedik kazançların artık krediyi ödemek için kullanılamayacak ve diğer ülkelerle bir yük paylaşımı düzenlemesi gerekecek.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, aşırı sağcı partisinin hafta sonu yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, kendisini İtalya'nın ilk kadın başbakanı yapan 2022 seçimlerinden bile daha güçlü bir sonuç elde etmesinin ardından zirveye ev sahipliği yapıyor. Sık değişen hükümetleriyle tanınan İtalya, şu anda Avrupa Birliği'ndeki (AB) en istikrarlı güç olma gibi alışılmadık bir konumda.G7'nin diğer iki AB üyesi olan Almanya ve Fransa, aşırı sağcı partilerin seçimlerde güçlü bir performans sergilemesinin ardından ciddi sarsıntı geçirdi. Macron erken seçim çağrısında bulunurken, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Sosyal Demokratları geride bıraktığını gördü.Analistler, sonuç olarak Meloni'nin dünya sahnesindeki rolünü daha da sağlamlaştırırken üç gün sürecek toplantıyı temel önceliklerine göre yönlendirebileceğini söyledi. İtalyan hükümetinden yetkililer, İtalya'nın deklarasyon taslağında kürtaja erişimle ilgili ifadeleri sulandırmaya çalıştığına dair basında çıkan haberleri yalanladı.Atlantik Konseyi Direktör Yardımcısı Nick O'Connell, "Son sonuçların yaklaşan G7 Zirvesi'nin odağını kökten değiştirmesi pek olası olmasa da, bu seçim zaferi Başbakan Meloni'ye bunu esasen bir 'Akdeniz Zirvesi' olarak çerçevelemek için ek bir imkan sunuyor" dedi.Meloni, Avrupa'ya yasa dışı göçü engellerken kalkınma için Afrika ile sömürüye dayanmayan bir ilişki programını güçlendirmeye çalışması da buna dahil.Papa Francis, yapay zekanın etik bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak için uluslararası bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu ve yapay zekanın vaat ettiklerini kabul etmekle birlikte yarattığı ciddi ve varoluşsal tehditleri vurguluyor. En büyük endişelerinden birinin, silahlanma sektöründe yapay zekanın kullanımı olduğunu ifade ediyor.Ancak Francis, yapay zekanın en yoksul ve en zayıflar için ne anlama geldiği konusunda da endişe duyduğunu belirtiyor: Bir ipotek başvurusunda bulunan kişinin güvenilirliğini, bir göçmenin siyasi sığınma alma hakkını veya daha önce bir suçtan hüküm giymiş birinin yeniden suç işleme şansını belirleyebilecek bir teknoloji.G7 Zirvesi, Puglia'nın ortaçağdan kalma beyaz badanalı mezralarından birine benzetilen ama aslında sadece 2010 yılından kalma sahte bir kasaba olan ve bir tiyatro sahnesini andıran lüks bir tatil köyünde gerçekleşiyor.Gerçek bir arkeolojik parkın yanında yer alan Borgo Egnazia'da dar sokaklar, villalar, restoranlar ve saat kulesiyle tamamlanmış bir kasaba meydanı bulunmaktadır. Ünlülerin gözdesi olan Borgo Egnazia, zirve süresince dışarıdan gelenlere kapalı olacak.Güvenliği sağlamak üzere getirilen 2,000'den fazla polis ve jandarma kuvvetini ise beş yıldızlı bir konaklama beklemiyor. Çarşamba günü yetkililer, polis sendikasının gemideki hijyenik koşulların kabul edilemez olduğu yönündeki şikayeti üzerine, Brindisi limanında bulunan hizmet dışı bırakılmış bu yolcu gemisine el koydu.Her G7'de olduğu gibi, küreselleşme, savaş ve iklim karşıtı bir dizi aktivist zirve alanı çevresinde, ancak liderlerin buluştuğu yerden uzakta protestolar düzenliyor. Bir grup Cuma akşamı "barış, halkların hakları ve dünyanın ve gezegenimizin kaderine karar verdiğini iddia eden 7 Büyüklere karşı" bir "yoksullar yemeği" düzenliyor.