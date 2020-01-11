Samanyolu Haber /Gündem / Görevdeki Hakim’den şok sözler: Ayrılmak çare olsa bir günde ayrılırız lakin ya itaat ya ölüm /11 Ocak 2020 11:09

Görevdeki Hakim’den şok sözler: Ayrılmak çare olsa bir günde ayrılırız lakin ya itaat ya ölüm

Emekli Hakim Mehmet Gülçek, halen kürsüde olan bir hakimin kaleme aldığı yazıyı hakim ve savcıların resmi sitesi adalet.org’ta paylaştı.

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Oda TV'de yer alan habere göre Görevde olan ve adını vermediği hakimin yazısını paylaşmak için “rızasını” aldığını belirten emekli Hakim Mehmet Gülçek, “Bir kürsü hakiminin isyanı!..” başlığıyla yazıya yer verdi.

Görevdeki Hakim yazısına “20 küsur yıllık meslek hayatımda hiç bu kadar umutsuz olmamıştım” sözleriyle başlayıp “Son yıllarda artık vidaları tamamen gevşemiş, sindirim sistemi bozulmuş bir adalet mekanizmasının türbedarı haline geldik” ifadelerini kullandı.

Hakim, emeklilik istemenin de çözüm olmadığını öne sürerek yaşanılanları şu çarpıcı sözlerle özetledi:

“Ayrılmak çare olsa bir günde ayrılırız, lakin feleğin cilvesine bak ki ya kırk katır ya kırk satır isteniyor bizden!.. Ne ayrılırken rahat ediyoruz meslekte, ne de görev yaparken. Adaletin derdi ile dertlenen bir hakim isen geçmiş olsun... Ya itaat ya ölüm, yahut çocuklarınla veya çocuklarından uzağa sürgün!.. Ölümlerden ölüm beğen...”

İşte o yazı…

20 küsur yıllık meslek hayatımda hiç bu kadar umutsuz olmamıştım. Nice HSYK' lar, nice bakanlar, nice iktidarlar gördüm.

Ancak yargının üzerinde bu kadar ağır bir yük ve bu kadar yoğun kara bulutlar görmemiştim.

Lakin Ahaber’e sorsanız yargıya güven yüzde 120 !..

Zaten ayakta zor durmaya çalışan ve yamalı bohça gibi dikiş tutmayan bir teşkilatımız vardı. Ancak geldiğimiz noktada o günler bize hayal oldu...
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