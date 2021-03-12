Hakan Atilla Türkiye'yi kurtarabilecek mi?





Peki, gerçekten Atilla’nın istifasının Ankara’yı ABD yaptırımlarından kurtarması mümkün olabilir mi? Bir dönem Washington’da da büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etmiş olan emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu bu soru için DW Türkçe’ye “Atilla’nın istifasını Türkiye’nin Washington’la ilişkileri düzeltmek için olumlu bir adım, jest olarak değerlendirenler yanılacaklar. Çünkü bu istifa Biden yönetimini de, Amerikan yargısını da zerre kadar etkilemez” diyor.





Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen de DW Türkçe’ye Biden döneminin dinamiklerinin çok farklı olduğunu anlatıyor. Ülgen, Amerika'da mahkemenin olumlu ya da olumsuz yönde herhangi bir baskı olmadan karar vereceğini söylüyor.

En büyük kriz: S-400









Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400’ler konusunda Girit modelinin uygulanabileceğini söylemişti. Ancak; İbrahim Kalın bu sözlerin yanlış anlaşıldığını duyurdu. Ankara S-400 geriliminin bitmesi için net bir formül bulmuş değil ancak İbrahim Kalın; ABD ile mutlaka bir çözüme ulaşılacağı mesajı da verdi.