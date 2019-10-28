Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?" sözlerinin mürekkebi kurumudan Saadet Partisi'nden "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" videosu ile cevap geldi.





Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, şahsi Twitter hesabı üzerinden EYT'lileri destekleyen bir video paylaştı.





"HAKLARINI ONLARA EKSİK VERMEK BOYNUMUZUN BORCU"





EYT'lilerin emekli olması yönündeki yasal engelin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Yıllarca alınteri ile ekmeğini kazanmış emekliliğe ayrılan ya da hak ettiği halde yasal tıkanıklardan dolayı emekliliğe ayrılamayan insanlarımızın hakkını aramak, haklarını onlara eksiksiz vermek boynumuzun borcudur." dedi.





Karamollaoğlu emeklilerin pazardan boş poşetlerle dönmek mecburiyetinde kaldığını belirterek, "Çocuklarına, torunlarına ve kendilerine canlarının istediklerini alabildikleri maddi imkânlar emeklilere mutlaka sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.





Karamollaoğlu, "Biz hak ettiği halde hâlâ emekli edilmeyen hiçbir emekçimiz torununa istediği harçlığı verememenin üzüntüsünü yaşayan hiçbir emeklimiz kalmasın istiyoruz." diye konuştu.





ERDOĞAN: YANİ 40 YAŞINDA EMEKLİ Mİ OLALIM?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadan önce Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.





Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.





Burada bulunan bir kadın Erdoğan’a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?" cevabını verdi.





Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur." ifadelerini kullandı.

