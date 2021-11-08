Samanyolu Haber /Spor / Halis Özkahya hakemliği bıraktı /08 Kasım 2021 12:06

Halis Özkahya hakemliği bıraktı

Halis Özkahya, Gaziantep-Kasımpaşa maçına damga vuran olay ve sonrasında aldığı hakemliği bırakma kararıyla ilgili konuştu.

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Haftaya damgasını vuran Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında Halis Özkahya, karşılaşmayı erken bitirip, futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak kalan süreyi oynattığı maçta yaşananları anlattı.


Özkahya, TV100'e yaptığı açıklamada, hakemliği bırakma kararı aldığını ifade ederken mevcut ortamda hakemlik yapmanın imkansız olduğunu ve sistemin değişmesi gerektiğini belirtti.

Özkahya'nın açıklamaları şu şekilde:

"4. HAKEM YANLIŞLIKLA 9 DAKİKA GÖSTERDİ DİYEBİLİRDİM"
"Maçı devam ettirmem için kimse beni zorlamadı. Erken bitirdiğimi içeri girdikten sonra fark ettim. 5 dakika uzatma verdim, 4. hakem yanlışlıkla 9 dakika gösterdi diyebilirdim ama bu benim karakterime uymazdı. Sonrasında iki takımdan da rica ettim. Maçın dalgınlık sonucu erken bittiğini, daha sonra itiraz olursa maçın tekrar edilebileceğini ya da oynanmayan dakikaların oynanabileceğini ilettim. Maçın tekrarı olabilirdi. Ondan dolayı da iki takımı da davet ettim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular, tekrar sahaya çıktılar. Maç bittikten sonra da 'olur bunlar insana mahsus hatalar' dediler."

"HER ŞEY VE HERKES DEĞİŞMESİNE RAĞMEN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"
"Futbol, spor ortamı çok çirkinleşti. Her maç öncesi, sırası ve sonrasında hakaret ve küfürler işitmekten sıkıldım. Çok severek başladığım hakemlik mesleğinden zevk almamaya başladım. Bu kaos ortamında daha fazla durmak istemiyorum. Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Her şey ve herkes değişmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Bundan dolayı bırakma kararı aldım.

"BIRAKTIM, KARARIMDAN KESİNLİKLE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
"Kararımdann kesinikle dönmeyi düşünmüyorum. MHK Başkanı ile de görüştüm. Kendisi 'emin misin' diye sordu. Kararımdan emin olduğumu söyledim. Şu an için yorumculuk veya bir camiada herhangi bir görev düşünmüyorum. Birkaç ay kafamı dinledikten sonra belki de tekrardan beden eğitimi öğretmenliğine dönmek için dilekçe verebilirim."
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