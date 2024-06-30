Hamas’tan İsrail’e çağrı: “Gazze’de ateşkese hazırız”

Bir dönem Hamas’ın Beyrut ve Tahran temsilciliklerini yapan ve şimdilerde medya sorumluluğunu üstlenen Osama Hamdan, Cumartesi günü Lübnan’da düzenlenen bir toplantıda ateşkese hazır olduklarını ancak görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini açıkladı.



Herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşacaklarını belirten Hamdan, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ve Arap ülkelerin ateşkes çabalarının, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların kesin olarak durdurulmasına çözüm sağlayamadığını söyledi.



Hamas, ateşkesin sağlanabilmesi için İsrail ordusunun Gazze’den temelli çekilmesini talep ediyor. İsrail tarafı ise Hamas tamamen yok edilene kadar anlaşma yapılmayacağını, sadece geçici ara verilebileceğini vurguluyor.



Hamas’ın medya sorumlusu Hamdan, İsrail’in izlediği mevcut savaş politikasında, ABD’nin de pay sahibi olduğunu, İsrail’in talepleri için Hamas yetkililerine baskı yapıldığını iddia etti.



Hamdan, “Hamas bir kez daha kalıcı ateşkesin arkasında. Gazze Şeridi’nden kapsamlı çekilme ve ciddi bir takas anlaşmasını güvence altına alacak her türlü öneriye olumlu yaklaşmaya hazırız” diye konuştu.



İsrail ile Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.



İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim’de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.



İsrail, BMGK’nın derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısından bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.



Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim’den beri İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 37.100’den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.



Harabeye dönüşen Gazze’nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.



Güney Afrika’nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımla suçlanıyor.



Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.