Samanyolu Haber /Gündem / Hidayet Karaca'dan mesaj var... /16 Aralık 2019 11:11

Hidayet Karaca'dan mesaj var...

Dizi senaryosu sebebiyle tam 5 yıldır hapiste tutulan Hidayet Karaca'nın eşi Şule Karaca sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

SHABER3.COM

Silivri cezaevinde en ağır suçluların tutulduğu yüksek güvenlikli bölümde tam 5 yıldır kalan Hidayet Karaca günlerini nasıl geçiriyor . Son 2 yılını tecritte geçiren Karaca'nın eşi Şule Karaca sosyal Medya hesabından paylaşımlarda bulundu. 

Eşiyle gurur duyduğunun altını çizen Karaca  Hidayet Bey'in son durumu ile ilgili bilgi verdi. 

Hidayet Bey'in gününün büyük bir bölümünde Kitap ve Kuran-ı Karim okuduğunu belirten Şule Karaca 'Eşim günlerini dolu dolu geçirmekte sabah 5'te kalkarak başlıyor güne 9'a kadar hatimli teheccüd kılıp ışrak namazıyla 11'e kadar uyuyup sonrasında kahvaltı, akabinde okuyacakları günlük evrad ı ezkârı ile devam ediyor, Risale i nur ve çok fazla kitap okuyor. Hatta kış dönemine girdiğimiz için vaktin yetmediğini gece 1'de yattığını söylüyor. Her gün odasını temizleyip, yatağını düzeltip akşam 9'a kadar oturmadığını sanki işe gidip akşam evine gelmiş gibi düşünüp plastik sandalyesinde ömür geçiriyor. ' dedi. 

Hidayet Bey'in 5 senedir ayağını halıya basmadan plastik bir sandalyede ömrünü geçirdiğini hatırlatan Şule Karaca eşi için 
'Evlatlarından ayrı bir baba, bir eş. Rabbim bütün yalnızlıklarımızı gidersin. Aynı zaman da bizlere kimseye kırılmak gibi bir lüksümüz yok diyerek, gurur duyulacak bir eş nasıl olunurmuş gösteriyor. Avluda yağmur yağarken Emin'nin okula nasıl gittiğini düşünüp üzülen bir baba. Bu süreç bize düşmanın cefasından çok dostların vefasızlığını ne kadar ağır olduğunu öğretti.' dedi. 



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