Hollanda yeniden kapanmaya başlıyor

Hollanda Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jong yaptıkları basın açıklamasında günlük vaka sayısının 17 bin sınırına dayanması sebebiyle yeni tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi.







TÜM MAÇLAR 3 HAFTA SEYİRSİSİZ OYNANACAK





Kronos'un haberine göre Başbakan Rutte basın toplantısında, “Bu gece can sıkıcı bir mesajımız var. Horeca ve temel mağazalar yarın akşam 8’den itibaren kapalı olacak. Evlere kabul edilen misafir sayısı 4 ile sınırlandırılacak. 2G olarak bilinen aşısızlara kısıtlamalar gelecek. Aşısız olanlar, negatif test belgesine sahip olsalar dahi, korona giriş kartı istenen hiçbir yere giremeyecekler. Tüm spor müsabakaları 3 haftalığına seyircisiz oynacak. Hayvanat bahçeleri ile tema parkları da Korona Giriş kartı uygulaması kapsamına alındı. Evden çalışma tekrar zorunlu olacak.” dedi.





HOLLANDA’DA REKOR COVİD-19 VAKASI





Hollanda’da Kovid-19 salgınında ‘en yüksek günlük vaka sayısı’ kaydedildiğine değinen Başbakan Rutte, “Son 24 saatte 16 bin 364 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Rekor Covid-19 vakası görülen Hollanda’da aşısızlara kısıtlamalar uygulayacağız. Aşı olmayanlar, ülke genelinde, korona giriş kartı istenen, başka restoran, kafe, otel, sinema, konser, düğün gibi birçok etkinliğe katılamayacak. Negatif test sonucu da bu kişiler için geçersiz sayılacak.” ifadelerini kullandı.





Başbakan Rutte evlere kabul edilen misafir sayısı 4 ile sınırlandırıldığını, aşılı aşısız fark etmediğini 13 yaş ve üstü büyükler için geçerli olacağını kaydetti.





RUTTE: KURALLAR 13 KASIM CUMARTESI AKŞAMINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK







Rutte şöyle devam etti: “Etkinlikler, sadece akşam saat 18:00’e kadar yapılabilecek. Burada Yemek Sektöründe olduğu gibi Korona giriş belgesi ile her içeri giren kişinin sabit oturacağı yer olması şartı aranacak. Hayvanat bahçeleri ile tema parkları da Korona Giriş kartı uygulaması kapsamına alındı. Sinema, tiyatro ve kültürel etkinlikler açık kalacak ve devam edecek. Burada, oturma yeri olan yerler için herkesin oturacağı yer olması, diğer durumlarda ise 1,5 metre mesafe şartı aranacak. Cenaze törenleri yapılabilecek, burada da sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Düğün ve eğlence gibi etkinlikler ise akşam 18:00e kadar yapılabilecek. Ancak burada da maksimum şartı ile, Korona Giriş kartı ve herkesin oturacağı sabit koltuk şartı aranacak. Evden çalışma tekrar zorunlu olacak. MBO, HBO ve üniversiteler için sınav, konferans, ders gibi tüm etkinliklere en fazla 75 öğrencinin katılabilmesi sınırı getirildi.





Süpermarketler, eczaneler ve evcil hayvan dükkanları gibi catering kuruluşlarının ve temel mağazaların kapıları 20.00’de kapanacak. Evde en fazla dört misafir kabul edilecek. Bunun en büyük nedenlerinden biri enfeksiyon kaynaklarının evlerde olmasından kaynaklanmakta. Önlemler her yerde ve herkes için geçerlidir. Testiniz pozitif çıkarsa, GGD’nin önerdiği süre boyunca ev arkadaşlarınızla karantinaya alınacaksınız.”





BAKAN JONGE: QR KODU UYGULAMASI





Bakan De Jonge ise korona biletinin zorunlu olmayan mağazalar için de geçerli olacağını söyledi. QR kodunun diğer yerlerin yanı sıra giyim mağazalarında da geçerli olacağı anlamına geliyor. Süpermarketlerde ve diğer temel mağazalarda kod sorulmayacak.





De Jonge, korona giriş biletinin eğitimde de kullanılabileceğine değindi. İşyerlerinde QR kodları talep etmenin mümkün olacağını dile getirdi.