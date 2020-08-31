İkinci el fiyatları artacak, yıl sonu sıfır oto satış hedefleri çöpe gidecek

ÖTV matrah ve oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 1600cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildi. 1600cc, üzerindeki araçların ÖTV oranı ise artırıldı.







Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre, ağustos satışlarında yüzde 200’e yakın artış öngören otomotivciler, eylül ayında getirilen yeni düzenlemeyle sektöre belirsizliğin hakim olacağını düşünüyor.





Gazeteye konuşan otomotivcilerin yorumları şöyle:





Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: “ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacak.. Bu da, yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize gösteriyor."





Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: “1600cc altındaki otomobiller için olumlu bir gelişme. Yerli üretim yapan birçok model bu durumdan olumlu etkilenecek. Ancak, 1600cc üzeri modellerde matrah ve vergi güncellemesi de söz konusu. Düzenleme, bu segmentteki araçların talebine olumsuz etki yapacak. Sonraki dönemde D segmentinden C ve diğer düşük segmentlere doğru talep kayması kaçınılmaz olacak."





Mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekiyor







Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “Yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Buradan anladığımız kadarıyla, özellikle yerli üretilen araçların desteklenmesi, ithal ve lüks araçların satışlarının azaltılmasının hedeflendiği görülüyor. Mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekiyor. Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğuyor. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistem."





Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç: "ÖTV artışları fiyatlara yansıtılacak. Bu önümüzdeki aylarda pazarı olumsuz etkileyecek."





Kurun da etkisiyle fiyat artışları devam edebilir





Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: “Matrah dilimlerinde yapılan indirimler ilk etapta yerli araç fiyatlarını biraz ucuzlatacak ancak sonrasında kurun da etkisiyle fiyat artışları yukarı yönlü devam edebilir. Yüksek donanım paketli ve yüksek motor hacimli araçların matrah dilimlerinde yapılan artış sonucunda bu araçlar daha da pahalılaşacak. Dolayısıyla 2.elde fiyat daha da artacak.”





Otomol CEO’su Uğur Sakarya: “Yeni ÖTV oranlarıyla 130 bin TL’nin üzerinde matrah bedeli olan araçların fiyatı yüzde 12,5 daha yükseldi. Bu şekilde hem kur hem de ÖTV artışı ile bu ay başında 500 bin TL olan 1.6 lt motor hacmindeki bir aracın 630 bin TL’ye yükseldi. 2.0 lt araçlarda ÖTV yüzde 110’dan yüzde 150’ye yükseldiği için ağustos fiyatı fiyatı 1 milyon TL olan 2000cc araç artık 1 milyon 333 bin TL’ye alınabilecek. Pazarda ciddi bir daralma olacağını düşünüyorum. Özellikle lüks segmentin payı iyice düşecek. 3-4 yıl öncesinde yüzde 13’e kadar yükselen premium segmentin payının bu ÖTV oranlarıyla yüzde 8’e düşeceğini tahmin ediyorum.”





İndirim kisvesiyle gizli zam uygulanıyor





EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin: “İndirim kisvesi altında sürekli gizli zam uygulanıyor. Yüzde 45’lik dilimde 15 bin matrah artışı yapılmış görünse de yüksek seyreden kurun da etkisi ile 3-4 ay içinde bu dilim tarihe karışacak."