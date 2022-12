İmamoğlu: 2023 çok güzel olacak

"Millet, iradesine sahip çıkıyor" sloganı altında düzenlenen etkinlikte ilk olarak sahneye çıkan İmamoğlu, 2019 seçimlerinde İBB için kullanılan oyların geçersiz sayıldığını hatırlatarak "Tertemiz, helal oyunuzu iptal ettiler. Seçimi yenilediler. Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Baktılar mahkemenin hâkimi istedikleri gibi karar vermeyecek onu sürüp başka bir hakimle karar çıkarttılar. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne dertleri, ne alıp veremedikleri var?" sorusunu yöneltti.





DW'nin derlediğigöre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı davada çıkan sürpriz hapis cezası kararının ardından Millet İttifakı, Saraçhane'de gövde gösterisi yaptı."Bunlar hasta, çok hasta. Bunlar milletin iradesine karşı alerjisi olan insanlar" diyen İmamoğlu, "Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun halkın oylarıyla seçilmiş bir yöneticiyi haksız, hukuksuz biçimde görevden almak haddini bilmemektir" dedi.Altılı masanın en çalışkan neferi olacağı sözü veren İmamoğlu, "Ben ortak aklın iradesine inanıyorum. Toplumun barış içinde, ortak bir geleceği inşa edeceğine inanıyorum. Onların dikte ettirdiği yok hükmündeki kararlardan asla korkmuyorum. Birlikte bu karanlık günleri aşacağız. Asla üzülmeyeceğiz. Asla öfkeye kapılmayacağız. Ama hep birlikte kararlı olacağız. Bu dava bana açılmış bir dava değil. Bu dava ülke davası. Bu dava adalet davası. Bu dava eşitlik davası!" diye konuştu.İmamoğlu, konuşmasını "2023 çok güzel olacak. Yalnız benim ya da senin için değil. Hepimiz için çok güzel olacak. Bütün vatandaşlarımız için çok güzel olacak. Herkes kazanacak. Çocuklarımız kazanacak. Gençlerimiz kazanacak. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak!" diye tamamladı.İmamoğlu'nun ardından sahneye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulduğunu belirterek "Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milim geri adım attırmayacaktır. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz. Açık ve net ifade edeyim hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi."Hiç kimse unutmasın ve umutsuzluğa kapılmasın. Bu bir maratondur. Maratonun sonuna geldik. 6 ay sonra maraton bitecek" şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Asla başınızı öne eğmeyin, önümüzde altı ay kaldı. Siz de haykırın. İktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz" diye seslendi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuşmasına "Biliyorum çok öfkelisiniz, hepimiz çok öfkeliyiz. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. Onun için buradayım. İsyanımızı, feryadımızı tüm Türkiye duysun diye buradayım" diye başladı."Dünün ezileni Sayın Erdoğan üste çıkınca zulmetmeye başlıyor. Sandık günü hep beraber cevabımızı vereceğiz. Bu ülkede yaşanan nöbetleşe zorbalığa karşıyız" diyen Babacan, "Ne zaman ki devlet gücünü kullanan hukuku tanımaz, o andan itibaren güç zehirlenmesi olur. 2018'den sonra tüm yetkiyi tek elde toplayan, tek imzayla yöneten ülkeyi bataklıklara sürüklüyor" şeklinde konuştu.Özgürce konuşan, cesur, zengin bir Türkiye istediklerini belirten Babacan, "Endişeye mahal yok. Biz buradayız. Biz halkın yanındayız, hakkın yanındayız. Korku mu umut mu? Bu kararı bu meydan verecek. Açlık mı zenginlik mi? Çatışma mı barış mı? Baskı mı özgürlük mü? Otokrasi mi demokrasi mi? İşte bu meydandan birileri cevabını alsın" ifadelerini kullandı.Babacan'ın ardından konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "Zalime, onun cellatlarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Yek vücut oluyoruz. Hep beraber 'yeter söz milletin' diye haykırıyoruz. Bu kararın milletin vicdanında nokta kadar bir karşılığı yoktur" diye konuştu.Uysal, "Bugün bu ülkenin her şeyini çalanlar, çaldıkları yetmedi, sandığı çalmaya kalktılar. Ama bilsinler ki dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız. Bu deli gömleği her türlü yırtacağız" ifadelerini kullandı.Eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İBB Başkanı olduğu dönemde verilen hapis cezasını hatırlatarak "Ben de o binadaydım. 21 Nisan 1998'de belediye binasında hangi değerleri savunduysam yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım" dedi.Davutoğlu, "Güç sahipleri, sakın ha sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın, geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar. O avucunuzda tuttuğunuz güç, sıktığınız anda kordan bir ateş gibi sizi yakar. Ateşe değil milletin iradesine dönünüz. 2023 seçimlerine de ipotek koyarız diyorsanız; işte 85 milyon demokrasi aşıkları adına söylüyorum; korkmadık, korkmayacağız" diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisini temsilen Genel Başkan Vekili Sabri Tekir de Saraçhane'de konuşma yapacak.Altılı Masa'ya dahil olan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceden planlanmış bir hastane randevusu nedeniyle Saraçhane'deki programa katılamayacağını açıklamış, "Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim adalet, Herkese Adalet!" paylaşımında bulunmuştu.İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi dün 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmiş ve TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca "siyasi yasak" hükmü uygulamıştı. Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini eleştirmiş, Soylu buna karşı yaptığı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti. Gazetecilerin Soylu'nun bu sözlerini soruğu İmamoğlu da, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı vermişti.İmamoğlu bu sözleriyle, yanıt verdiği Soylu'yu kastettiğini savunuyor. Geçen duruşmada tanık olarak dinlenen FOX TV muhabiri Gülşah İnce de bu yönde beyanda bulunmuştu.