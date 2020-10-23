İngiltere katılaştırdı: Bir yıl hapis cezan varsa giremezsin!

AB kurallarının ülkesinin değerlerini suistimal eden, yaşam biçimine tehdit oluşturan tehlikeli sabıkalıların serbestçe dolaşımına izin vermeye zorladığını belirten İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkesinin sıkı ve adil sınır kontrolü ile daha güvenli hale geleceğini vurguladı.







Euronews'te yer alan habere göre Patel yasa ile sınır kontrollerinde milliyetine bakılmaksızın bütün yabancıların aynı ceza kanununa tabi olacaklarını kaydetti.





AB kurallarına göre bir sabıkalının serbest dolaşım hakkının engellenmesi için topluma karşı çok ciddi ve gerçek bir tehdit oluşturduğuna dair kanıt sunulmasını gerektiriyor. Buna göre dolaşımı sınırlama kararı, kişi cinayet ya da tecavüzden hüküm giymiş olsa bile yalnızca yalnızca adli cezasına göre verilemiyor.





Hangi suçlar İngiltere'ye girişte engel oluşturabilir?





Parlamentoya sunulan yasa tasarısı en az bir yıl hapis cezasına mahkum olan kişilerin İngiltere'ye girişinin yasaklanmasını öngörüyor.





Bir yıldan az hüküm giyenlerin ülkeye girişi ise İçişleri Bakanlığı'nın takdirine bırakılıyor. Yasa ile Bakanlık sabıka kaydı ve ülkede aile bireylerinin olup olmaması gibi kriterleri değerlendirerek kişinin ülkeye girişini reddetme hakkına sahip olacak.





Yasa ayrıca, Bakanlığa hapis cezası almasa dahi İngiltere'de ya da ülke dışında cinsel suç işleyen, ülkedeki varlığının kamu menfaatine olmadığına karar verilen ya da ilk kez giriş başvurusunda son 12 ayda hakkında herhangi bir adli hüküm bulunan kişilerin ülkeye girişini engelleme hakkı getiriyor.





Yasa ile getirilen kurallar AB Yerleşim Programı kapsamında ülkede ikamet eden AB vatandaşlarını kapsamıyor. Ancak bu kişilerin bir yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlemesi halinde program kapsamında tanınan haklar geçersiz hale gelebilecek.





Yasa değişikliğin AB üyeliğinden ayrılan İngiltere'nin AB yasalarını uygulamakla yükümlü olduğu geçiş sürecinin biteceği 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.







Ancak AB vatandaşlarının serbest dolaşımı hakkının da bir sonlacağı bu tarih itibarıyla İngiltere ile AB arasında uzun vadeli bir ticaret ve işbirliği anlaşması yapılamaması halinde İngiltere'nin Avrupa Sabıka Kaydı Bilgi Sistemi'ne ve AB yolcu veri bankasına erişiminin engellenebileceği ve bu durumda kişilerin geçmiş sabıka kayıtlarına ilişkin bilgiye ulaşmakta zorluk yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.





İngiltere'de 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan Brexit referandumunda AB üyeliğinden çıkılmasını savunanlar AB vatandaşlarının serbest dolaşımının ülkeye zarar getirdiğini belirtmiş, başta tecavüz suçluları olmak üzere birçok hüküm giymiş AB vatandaşının İngiliz toplumuna tehlike oluşturduğuna dair haberler öne çıkarılmıştı.