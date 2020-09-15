İngiltere'de işsizlik arttı

İngiltere'nin iş gücü piyasası için ekonominin kademeli olarak açılmaya başlamasına rağmen temmuz ayında işler kötüye gitmeye başladı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde iş kaybı 700 bine yaklaşarak hükûmet üzerindeki baskıyı artırdı.







Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, istihdam nisandan bu yana ilk kez gerileyerek 102 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 4.4'e çıktı.





TOPARLANMA ZAMAN ALACAK





Koronavirüs kısıtlamalarının akabinde restaurant ve barlar yeniden açılmaya başlarken, veriler ekonomide toparlanmanın zaman alacağını gözler önüne serdi.





İşsizlik maaşından faydalanan kişi sayısı mart ayından bu yana yüzde 121 artarak 2,7 milyona yükseldi.