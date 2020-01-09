İran'dan ABD'ye görüşme cevabı

İran ve ABD arasındaki gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tansiyonu düşerek "İran liderlerine bir şey söylemek istiyorum, biz sizin harika bir geleceğiniz, hak ettiğiniz bir geleceğiniz olsun istiyoruz. Amerika barışa hazırdır” demişti.





Trump'ın açıklamasının ardından ABD, Birleşmiş Milletler'e BM Büyükelçisi Kelly Craft imzalı mektup göndererek "Hiçbir önkoşul olmadan İran'la ciddi müzakerelere başlamaya hazırız" mesajı iletildi.





ABD'nin mektubunda, hedefin "uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını ve İran rejimi tarafından gerginliğin artırılmasını engellemek" olduğu belirtildi.





İRAN'DAN ABD'YE CEVAP

ABD’den gelen bu mesajlara, İran cephesinden tepki yükseldi. İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi, ABD’nin yaptığı teklifin, Tahran’a uygulanan yaptırımlar sürerken gelmesinin ‘inanılır gibi olmadığını’ savundu.





Ravanchi, barışı sağlamak için bölgesel bir iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.