Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın vurduğu ABD üssündeki hasar böyle görüntülendi /08 Ocak 2020 23:15

İran'ın vurduğu ABD üssündeki hasar böyle görüntülendi

İran, Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısında bulunmuştu. ABD üssündeki hasar ise böyle görüntülendi.

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Irak'ta bulunan ABD üssüne yönelik İran tarafından düzenlenen füze saldırısının uydu görüntüleri yayınlandı.

İran'ın füze saldırısı düzenlediği Irak'taki ABD üssünün uydu görüntüleri yayınlandı.

Yayınlanan fotoğraflar ABD'nin Irak'taki Ayn El Esad Üssü'nde ortaya çıkan hasarla ilgili bilgi verdi.


Middlebury Enstitüsü’nden bir analist olan David Schmerler fotoğrafa göre; hava üssünde bulunan 5 yapının zarar gördüğü yorumunu yaptı.

İran’ın saldırısının en az iki hava üssünü hedef aldığını söyleyen analist, "Şu an hasara uğradığı görülen binaların uçak depolama alanı olarak kullanıldığı görülüyor" dedi. Havaüssünde sadece insanların bulunduğu binaların da olduğu söyleyen Schmerler, içlerinde ekipmanların bulunduğu binaların hedef alınmış olabileceği yorumunu yaptı.
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