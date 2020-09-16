İşkenceciler isim isim dünyaya teşhir ediliyor

Merkezi ABD’de olan insan hakları kuruluşu Advocates of Silenced Turkey (AST), Türkiye’de işkence suçuna karışanlar ve işkencecileri korumaya yönelik işlem yapan yetkililer hakkında rapor hazırlıyor. İşkence mağdurlarıyla yapılan mülakatlardan, resmi ifade tutanaklarından, sağlık raporlarından ve suç duyurularından yola çıkılarak hazırlanan raporda cezasız kalan işkenceci isimler deşifre edilerek haklarında hukuki takip başlatılacak. AST, güvenlik gerekçesiyle mağdurların kimliklerini gizli tutarken tüm işkence mağdurlarını rapora destek vermeye işkencecileri deşifre etmeye çağırdı.







156 SAYFALIK RAPOR BM İŞKENCE KOMİSYONU’NA İLETİLMİŞTİ





Bold Medya'da yer alan habere göre AST raportörleri, daha önce hazırladıkları ‘işkence’ raporunda, gözaltında, cezaevlerinde ve kaçırılmak suretiyle yasa dışı sorgu altında işkence gören mağdurların yaşadıklarını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. 156 sayfalık rapor BM İşkence Komisyonu’na iletilmişti. Kuruluş, bu kez de yüzlerce işkence olayının ortaya çıkmasına rağmen Türkiye’nin ilgili kamu görevlileri hakkında herhangi bir hukuki işlem yapmaması nedeniyle harekete geçti.





HUKUKİ MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK İŞKENCECİLERİ CESARETLENDİRİYOR





AST, işkenceci isimlerin tespiti için geniş çaplı bir rapor çalışması başlattı. Raportörlerin tespitlerine göre; işkenceciler aleni şekilde bir kısım doktorlar, yargı mensupları ve hükumetin üst düzey yetkilileri tarafından korunuyor ve suçları örtbas ediliyor. Haklarında dava açılan işkencecilerin cezasızlıkla, hatta terfilerle ödüllendirilmesi ve görevlerine devam etmeleri mağdurların hukuki haklarını kullanmaktan vazgeçmesiyle sonuçlanıyor. Birçok mağdur da baskıdan ve tekrar benzer olaylarla karşılaşmaktan korktuğu için hukuki mücadele başlatmıyor. AST raportörleri, benzeri gerekçelerle cezasızlıkla sonuçlanan suçla mücadele için mağdurlara ulaşarak kimliklerini gizli tutmak suretiyle işkencecileri tespit ediyor.





AST, işkencenin devlet eliyle meşrulaştırıldığına dikkat çekerek bu vahim durumu önlemek için harekete geçtiklerini açıklıyor. Hükumet yetkililerinin yasal düzenlemelerle ve yaptıkları açıklamalarla işkencecileri motive ettiğine yönelik tespitlerde bulunan raportörler, dönemin TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı AKP’li Mehmet Metiner’in, “İşkence iddialarını araştırmayacağız” sözlerinin bu tavrın bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.





ERDOĞAN, İŞKENCECİ POLİSE PLAKET VERDİ





Hükumetin işkencecileri korumasına yönelik eylemlerine Şırnak Eski TEM müdürü Hacı Murat Dinçer örneği de gösteriliyor. Dinçer, emrindeki polislere ağır yaralı olarak yakalanan Hacı Lokman Birlik’in polis zırhlı aracı arkasına bağlatılarak ilçe içinde sürükletilmesi talimatı vermişti. Birlik’in öldürülmesine neden olan Dinçer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden başarı plaketi almıştı. Daha sonra da AKP’den milletvekili olmak için aday adayı olmuştu.





Ekim ayında yayınlanması beklenen raporda, özellikle gözaltında ve cezaevlerinde işkence sonucu ölen, sakat bırakılan kişilerle ilgili soruşturmaların nasıl ve kimler tarafından kapatıldığı gözler önüne seriliyor. İl emniyet müdürlüklerinde görevli işkenceci kamu görevlilerinin, işkencecileri koruyan doktorların, yargı mensuplarının, mülki amirlerin ve hükumet yetkililerinin isimleri deşifre edilerek bu kişiler hakkında uluslararası mecrada hukuki işlem yapılacağı belirtiliyor.





İŞKENCEYİ ÖRTEN GAZETECİ, YAZAR, BÜROKRATLAR DA AÇIKLANACAK



