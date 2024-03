İstanbul'daki MOSSAD ajanı operasyonunda dikkat çeken detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, soruşturma ve zanlılarla ilgili detaylar yer aldı.



Yazıda, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika operatörleri üzerinden dosya şüphelisi özel dedektif Hamza Turhan A. ile 2019'da ilk teması sağladığı ve 9 farklı numara üzerinden iletişim kurduğu belirtildi.



"Victoria" kod adlı kişinin ilk görüşmede Hamza Turhan A'dan, dedektif olarak sağladıkları hizmetlerin neler olduğunu, Türkiye'de bulunan kişiler hakkında herhangi bir araştırma yapıp yapmadığını, yapıyorsa ne tarz bilgiler elde edebildiğini öğrenmek istediğini beyan ettiği anlatılan yazıda, Hamza Turhan A'nın ise hedef kişilerin ev, iş adreslerini, telefon numarasını, kimlik ve pasaport numarasını, Türkiye'ye giriş-çıkış bilgilerini temin edebileceğini belirttiği aktarıldı.



Yazıda, "Victoria"nın Mayıs 2019'da Hamza Turhan A'dan elde ettiği bilgileri mail yoluyla raporlayarak göndermesini istediği, ödemelerin ilk etapta banka üzerinden gerçekleştirildiği, Hamza Turhan A'nın banka hesabına İsrail İstihbarat Servisi tarafından kullanılan "Emıl Slalov" isimli kişiye ait İsviçre'deki banka hesabından 1484 avro ödeme yapıldığı kaydedildi.



TEST ETMEK İÇİN DENEME GÖREVLERİ VERİLDİ



Şüpheli Hamza Turhan A'nın İsrail istihbarat mensubuyla görüşmek amacıyla Temmuz 2019'da Belgrad'a gittiği, seyahat ve konaklama gibi harcamaları için şüpheliye "Kryptomagnetic Venture Traders" isimli şirketin Kenya'daki banka hesabından 1030 avro ödeme yapıldığı belirtilen yazıda, şüphelinin ödemelerin devamını kripto para cinsinden aldığı anlatıldı.



Yazıda, şüpheli Hamza Turhan A'nın Ocak 2020'de "Victoria" ile görüşmek amacıyla plan yaptığı ancak Covid-19 salgını nedeniyle görüşemediği, sürecin devamında ajanın sağlık sorunlarını bahane ederek Eylül 2020'de şüpheliyi "Robert" ve "Andrea" isimli MOSSAD ajanlarıyla tanıştırdığı aktarılırken, şüphelinin bu ajanlarla eş zamanlı görüştüğü, "Victoria"nın ilk etapta şüphelinin imkan ve kabiliyetini test etmek amacıyla deneme görevleri verdiği belirtildi.



Ajan "Victoria"nın "Andrea" ve "Robert" aracılığıyla şüpheliyi İsrail'in dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladığı kişiler ile şirketler hakkında araştırma yapması doğrultusunda talimatlandırdığı aktarılan yazıda, şüphelinin yine bu ajan tarafından "Marc" kod adlı başka bir ajana Temmuz 2022'de devredildiği anlatıldı.



Yazıda, ajan "Marc"ın şüpheliyi Dubai, Irak/Kerbela ve Güney Afrika'da bağlantı bulmaya yönlendirdiği ve buradaki kişiler hakkında bilgi-belge talep ettiği anlatılırken, şüpheliye bu işler karşılığında ödemeyi kripto para cinsinden yaptığı kaydedildi.



SAHTE HESAPLA TACİZ NİTELİKLİ MESAJ



Şüpheli Hamza Turhan A'nın, 6'sı dosyanın şüphelisi 7 kişiden MOSSAD'ın taleplerini karşılamak amacıyla bilgi ve doküman temin ettiği, Tunus uyruklu Hamza K'ye yönelik tehdit eyleminde ise şüpheli Funda K'yi kullandığı belirtilen yazıda, bu kapsamda Hamza K. adına sahte Instagram hesabı açtığı, bu hesaptan Funda K'ye taciz nitelikli mesajlar gönderdiği, Funda K'yi Hamza K. hakkında şikayetçi olması için ikna ettiği, 15 Haziran 2021'de Güngören Polis Merkezi Amirliği'nde konuyla ilgili tutanak tutulduğu aktarıldı.



Yazıda şüpheli Hamza Turhan A'nın olay sırasında Hamza K'yi tehdit etmesi ve bunu görüntülü kayda alarak ajan "Victoria"ya göndermesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.



65 AKTİF VE 35 KAPATILMIŞ BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ



Şüpheli Hamza Turhan A. hakkında detaylı tespitlere yer verilen yazıda, şüphelinin yurt dışı seyahatlerinde genellikle MOSSAD ajanlarıyla görüştüğünün tespit edildiği, MASAK araştırma ve tespit raporuna göre ise 63'ü aktif 35'i kapatılmış toplam 98 banka hesabının bulunduğu kaydedildi.



Hamza Turhan A'nın çok sayıda banka hesabıyla ajanlık faaliyetleri kapsamında elde ettiği menfaatleri gizlemeyi amaçladığı aktarılan yazıda, dosya şüphelileri ile aralarındaki para transferlerinin casusluk faaliyeti kapsamında olduğunun değerlendirildiği anlatıldı.



Şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda el yazısı not kağıdı ve doküman tespit edildiği, cep telefonuyla MOSSAD tarafından kullanıldığı belirlenen yurt dışı numaralarıyla çok sayıda görüşme yaptığının belirlendiği, "belgeler" kısmında ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitinge ilişkin emniyet tedbirleri kapsamında hazırlanmış kroki bilgisinin yer aldığı, bu bilginin de illegal yollarla temin edildiği kaydedildi.



Yazıda, Hamza Turhan A'nın telefonunda Suriyeli bir kişiye ait pasaport bilgilerinin yer aldığı, fotoğraflar bölümünde İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerin de İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği anlatıldı.



Şüpheli Hamza Turhan A'nın "Victoria Z", "Andrea Tours" ve "Demet Kes" isimli kullanıcılarla casusluk faaliyetleri kapsamında sohbet kayıtları bulunduğuna, bu kişilerin de MOSSAD'a çalıştığının tespit edildiğine vurgu yapılan yazıda, şüphelinin konuşmalarında ise bilgi toplama, fotoğraflama ve koordinat bilgilerinin yer aldığı, bu konuşma içeriklerinden de şüphelinin eylemleri karşılığında menfaat temin ettiğinin belirlendiği aktarıldı.



HAMZA TURHAN A. HAKKINDAKİ TESPİTLER DOĞRULANDI



Yazıda, şüpheliden ele geçirilen sim kartta 14 kişinin kayıtlı olduğu, kartın gizliliğe riayet edilmek üzere kullanıldığı ve diğer şüpheliler Mehmet Y, Özkan Ş, Ercan K, Hakan K, Ömer Burak G. ve İsmail K ile çok sayıda ortak baz bilgisinin tespit edildiği, Hamza Turhan A'nın da bunu doğrulayarak kabul ettiği belirtildi.



Şüphelinin alınan ifadesinde de birçok konuyu doğruladığına, özellikle dosyanın diğer şüphelileri ve "Victoria" ile "Robert" isimli ajanlarla birlikte hareket ederek casusluk faaliyetlerini gerçekleştirdiğine işaret edilen yazıda, şüphelinin üzerine atılı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçunun vasfı dikkate alındığında kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğu ifade edildi.



Yazıda, şüpheli Funda K'nin satış elemanı olarak sigorta kaydı olduğu, Hamza Turhan A. ile gönül ilişkisi bulunduğu ve birlikte hareket ederek casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği, özellikle İran uyruklu kişilerin takip edildiği illerde Hamza Turhan A. ile aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları aktarıldı.



Şüpheli Mehmet Y'nin ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptığı, özellikle şirket bazında bazı bilgilere kolay erişiminin bulunduğu bildirilen yazıda, memur olan şüphelinin 24 aktif, 12 de kapatılmış banka hesabı bulunmasının olağan akışa aykırı olduğu tespitine yer verildi.



Yazıda, Mehmet Y'nin hesabına Hamza Turhan A'dan farklı tarihlerde toplam 59 bin 501 lira para transferi gerçekleştirildiği aktarıldı.



İHRAÇ EDİLEN POLİS CASUSLUK YAPTIĞINI KABUL ETTİ



Meslekten ihraç edilen eski polis memuru şüpheli Özkan Ş. hakkında birçok suçtan adli kayıt bulunduğu, 35'i aktif 70 banka hesabı tespit edildiği, diğer şüphelilerle çok sayıda para transferine rastlandığı bildirilen yazıda, "Şüphelinin swift alma bilgilerine bakıldığında, hesabına 74.047,15 değerinde dolar ve avro girişi olduğu, telefonunda yapılan incelemede Mustafa Modoğlu başlıklı not dökümüne rastlandığı, dökümde 'TC'si bulunup oteline de bakılacak.' şeklinde içeriğin yer aldığı, dolayısıyla bunun casusluk faaliyeti kapsamında bir not olduğu" bilgisi yer aldı.



Yazıda, şüphelinin ifadesinde Hamza Turhan A. ile takip ve bilgi toplama eylemlerini kabul ettiği, otel kayıtlarının da bu eylemler sırasında gerçekleştirildiği, takip sürecinde şüpheli Ercan K'nin de kendilerine katıldığını söylediği aktarıldı.



Şüpheli Ömer Burak G'nin polis memuruyken istifa ettiği, birçok suçtan kaydı bulunduğu, çok sayıda kamu görevlisiyle para transferlerinin tespit edildiği, bu transferlerin de İsrail istihbarat servisi tarafından talep edilen veya Hamza Turhan A. tarafından iletilen bilgilerin temin edilmesi sebebiyle gerçekleştiğinin değerlendirildiği anlatıldı.



Yazıda, şüpheliye ait hesaplar arasındaki transferlerde 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi olduğu ve 9 milyon 685 bin 174 dolar para transferi gerçekleştiğine vurgu yapılarak, söz konusu rakamların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.



6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüphelilerden 6’sı nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.