İşte Bugünün önemli gelişmeleri

SEDAT PEKER’DEN YENİ VİDEO









YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Sedat Peker önemli ifşaatlarda bulundu





Peker ,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürelen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin açıklamalar yaptı.





Yine büyük ilgi gören 7. videoda daha öncekilerden farklı bir mekanda yer alması dikkat çekti. Videolara tepkiler de gecikmedi .





Sedat Peker'in 1996 yılında, vurularak öldürülen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde, Mehmet Ağar-Korkut Eken ekibini işaret etmesinin ardından Kıbrıs'ta yeni bir tartışma başladı. Kıbrıs medyası cinayetin aydınlatılması çağrısı yapan yazılar yayımlandı.





Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela ziyareti tartışılmaya devam ediyor. Binali Yıldırım açıklamasında oğlunun Venezuela'ya Covid-19 mücadelesi için maske ve kit gönderdiğini savunmuştu. Ancak ziyaret tarihinde Venezuela’da vaka sayısının 300 olduğu ortaya çıktı.





İzmir Barosu, Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Baronun başvurusunda, videolarda iddia edilen uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve diğer benzeri iddiaların soruşturulması istendi.





MEHMET AĞAR'A KÖTÜ HABER





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’nin yakın dönemine ait açıklamaları tartışma yaratmaya devam ederken, hedefteki isimlerden olan Mehmet Ağar’a mahkemeden kötü haber geldi.

Ağar’ın da yargılandığı Ankara JİTEM Davası’nda İstinaf Mahkemesi verilen beraat kararlarını bozarak yeniden yargılamanın önünü açtı.





Ankara JİTEM Davası sanıkları ise eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman idi.

Sanıklar "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyorlardı.





1993-1996 yılları arasında Ankara'da Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın aralarında olduğu 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2011 yılında başlayan soruşturma 19 Aralık 2013 yılında davaya dönüştü.





Yargılama Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlayacak





BELARUS'TAN İLGİNÇ GÖZALTI

Belarus 'muhalif gazeteciyi gözaltına almak için' Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair yolcu uçağını zorla Minsk'e indirdi





Uçak, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidiyordu. Ryanair havayolu şirketine ait uçak Pazar günü Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptı.

Uçakta bulunan muhalif gazeteci, Nexta grubunun eski editörü Roman Protasevich, uçak yeniden havalanmadan önce gözaltına alındı.





İnsan hakları savunucuları, uçağın Protasevich'in ( Protaseviç ) gözaltına alınması için Minsk'e indiğini söyledi. Belarus medyası ise MiG-19 savaş uçakları eşliğinde rotası değiştirilen yolcu uçağının 'bomba ihbarı nedeniyle' zorunlu iniş yaptığını bildirdi. Uçakta patlayıcı bulunmadı.





Avrupa Birliği (AB) liderleri, Nato ve ABD, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus tarafından 'bomba ihbarı' iddiasıyla Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.





ÇOCUKLARINI VE EŞİNİ EGE’DE KAYBEDEN GÜLFEM YENİ GÖZALTINA ALINDI

Üç yıl önce eşini ve iki evladını Ege Denizi’nde kaybeden Gülfem Yeni yine göz altına alındı

Çanakkale merkezli operasyonda 14 ilde 84 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce serbest bırakılan Gülfem Yeni'nin evine yine polisler geldi

Evinde yeniden arama yapılan Yeni daha sonra emniyet müdürlüğüme götürüldü









Sınıf öğretmeni olan eşi Eşi Gökhan Yeni ve iki küçük çocuğunu, 28 Temmuz 2018’de Ege Denizi’nde kaybeden Gülfem Yeni'nin Çocukları ve eşinin acısını daha atlatamadığı için 'Yeter artık peşimizi bırakın” diyerek sinir krizi geçirdiği öğrenildi.





ABD İSTİHBARATINDAN İLGİNÇ KORONA VİRÜS RAPORU





Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.





Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.





Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.





Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.





Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.