Samanyolu Haber /Spor / Kadıköy'de Tufan koptu! /27 Haziran 2020 22:59

Kadıköy'de Tufan koptu!

Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u son anlarda Ozan Tufan'ın attığı iki golle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe ligi ilk beş sıra içinde bitirme yolunda önemli bir 3 puan aldı. 

Yeni Malatyaspor ise 10 kişi kalmasına rağmen kümede kalma yolunda önemli bir puanı hanesine yazdırmak üzereyken sahadan puansız ayrıldı. 

SON 10 DAKİKADA 4 GOL

Maçın son anları büyük çekişmeye sahne olurken 80. dakikadan sonra toplam 4 gol atıldı. Üç puan iki takım arasında gidip gelirken son gülen Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 46'ya çıkarırken, Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı. 

Fenerbahçe bu sezon Vedat Muriç'in gol attığı maçlarda başarılı sonuçlar alma istatistiğini de sürdürdü. Sarı-Lacivertili takım, Kosovalı oyuncunun gol attığı 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberliğe imza attı.

STADYUM: Ülker

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, Muric

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)

GOLLER: Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90 6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 64 Murat Akbaş, Dk. 71 Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

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