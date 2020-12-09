Kadınlar, yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizlerini açıkladı

Sosyal medyada Leyla isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş hakkında taciz iddiasında bulundu. Leyla isimli hesap Toptaş’ın bir videosunu paylaşarak, “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı." diye yazdı.







Edebiyat dünyasında taciz ifşaları başladı





Bu tweet’in altına 20’ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş’ın kendisini taciz ettiğine ilişkin anılarını paylaştı. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Pelin Buzluk’un yazdıklarının ardından yazar Aslı Tohumcu ve Nermin Yıldırım ile çok sayıda yazar birbirlerine “yalnız değilsin” diyerek kendilerini taciz eden yazarları ifşa etti.





Pelin Buzluk: Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu





Hürriyet’e konuşan Pelin Buzluk yaşadıklarını şöyle anlattı:





“2011 yılında, cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum. Eski eşimle bizi yazıevine davet etmişti. Eşim gelmek istemeyince tek başıma gittim. Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu. Şoke olmuştum. Bir süre kendimi banyoya kapattım, kendisine ‘Özür dilerim ama istemiyorum’ dedim. Sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. ‘O zaman neden bu elbiseyi giydin?’ dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi.”





Hasan Ali Toptaş özür diledi





İddialarla ilgili Hürriyet'te konuşan yazar Hasan Ali Toptaş ise “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.





Aslı Thumcu'dan Bora Abdo iddiası





Tacize uğrayan kadınlarla dayanışan yazar Aslı Tohumcu da kendisini taciz eden yazar Bora Abdo’yu ifşa etti: “Bora Abdo’nun adını vererek, Pelin Buzluk’un Hasan Ali Toptaş ifşasından cesaret alarak yani, yalnız olmadığımızı göstermek istedim. Kadınlar birbirinden güç alarak konuşuyor, daha da konuşacaklar belli.”





Nermin Yıldırım'dan da destek





Aslı Tohumcu ve Pelin Buzluk’a sosyal medyadan destek olanlardan biri de ünlü yazar Nermin Yıldırım oldu. Yıldırım, “Aslı, yaşadıklarını bana anlatmıştı. Başına geleni konuşma cesareti bulan kadınlar öyle hızlı itibarsızlaştırılıp zorbalığa uğruyor ve yalancı muamelesi görüyor ki bunu öyle çok yaşadık ki artık biri ses çıkardığında koşup yanında durmak istiyoruz” diye konuştu.