Kamu bankalarının indirimi de çare olmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları 2019 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı.





Ekim ayında ilk defa ya da 2'nci defa satılan toplam konut sayısı 142 bin 810 adet olarak tahakkuk etti.





KREDİLİ KONUT SAYISI YÜZDE 525 ARTTI





İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı kıyasla yüzde 525,1 artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak gerçekleşti.





İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.







DİĞER KONUT SATIŞLARI 92 BİN 399





Diğer konut bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 oranında azalarak 92 bin 399'a geriledi.





İlk defa satılan konut sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 azalarak 50 bin 181 olarak tahakkuk etti.





Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 35,1. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 988 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu.





İstanbul’u 3 bin 683 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 967 konut satışı ile İzmir takip etti.





2'NCİ EL KONUT SATIŞI YÜZDE 29,2 ARTTI





2'nci el konut satışları ekimde yüzde 29,2 artış göstererek 92 bin 629'a ulaşıt. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 463 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti.





İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. Ankara 10 bin 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.





Ankara’yı 6 bin 45 konut satışı ile İzmir takip etti.





EN FAZLA KONUT ALAN YABANCILAR ARASINDA IRAKLILAR İLK SIRADA





Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 bin 272 oldu.





Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 597 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan takip etti.