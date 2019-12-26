Kanal İstanbul'da yeni gelişme

Üçüncü havalimanı da dahil, AKP iktidarı sırasında inşa edilen büyük otoyol, havalimanı ve köprü gibi projelerde yer alan AKP'li müteahhit ve şirketlerin, bu kez de Kanal İstanbul'da arsa kapattığı iddia edildi.







İddiayı dillendiren isim CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek. Zeybek, iktidara yakın beş müteahhidin Kanal İstanbul güzergahında çok sayıda arsayı kapattığını savundu.





"Beş büyük müteahhitin bu bölgede arazi kapattığına ilişkin bilgiler de tarafımıza iletilmiş durumda" diye konuşan Zeybek, şu açıklamalarda bulundu:





"Burada tabi sayın cumhurbaşkanı 2011 yılında Kanal İstanbul geçeceği güzergahı ben ve çok yakın çevremdeki insanlar biliyor dediğinde anlaşıldı kış yakın çevresindeki insanlar bu bölgede arazi toplamışlar. Bu araziyi toplayanlar içinde Katarlıların ya da Arap sermayesinin olması bu bilginin özel olarak iletildiği anlamına gelir.





Çünkü son dönemlerde yaygın ve bir moda oldu bu: İktidar çevreleri rant projesi hayata geçireceklerse önce bunu yerli işbirlikçisi olan müteahhite, yakın aile çevresine, eş dost, akrabaya sonra da yurt dışında iş yaptıkları sermaye gruplarına iletiyorlar. Yerli ve milli diye ortaya çıkmış anlayış aslında Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna satması gibi buradaki arazileri yabancılara imar geçeceğini söyleyerek düşük fiyatla aldırması da onların yerli ve milli olması konusunda bize ve topluma bir bilgi veriyor.





Trakya köylüsünün çoğu mübadeleyle yerleşmiş olan 150-200 yıl önce gelmiş olan daha çok Balkan kökenli köylülerimizden oluşur. Zor şartlarda yaşamlarını sürdürürler" diyen Zeybek, "kendileri tabi geçecek olan planla ilgili bilgilendirilmedikleri için de tarlalarını da gün koşullarına göre elden çıkarmışlardır.





Burada tabi iktidara şu düşüyor: Son 10 yıl içinde 2011-2020 arasındaki dönemde bu bölgedeki imar hareketinin geçeceği güzergahta arazi sahiplerinin nasıl el değiştirdiğini Türkiye'deki sanayicilerin iş adamlarının nasıl yer sahibi olduklarının açıklanması gerekir. Biz bunu bilmeliyiz ki bu projenin arkasındaki derin ilişkileri daha rahat çözelim. Bizim elimizde de çok sayıda bölgedeki yurttaşlarımızdan gelmiş olan belgeler var. İktidara çok yakın müteahhitler, 5 büyük müteahhitin bu bölgede arazi kapattığına ilişkin bilgiler de tarafımıza iletilmiş durumda."