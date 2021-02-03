Kararı uygulayın, bekliyoruz!

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez "Hak ihlali" kararı verdi. Yüksek Mahkeme, esas yönünden yaptığı değerlendirmede şu tespitlerde bulundu:





"İlk derece mahkemesinin Anayasa'nın sözüne açık bir şekilde aykırılık oluşturan ve dahası Anayasa hükümlerini hiçe sayan bir biçimde başvurucu hakkında yargılanmanın yinelenmesine yer olmadığına ve ayrıca mahkumiyet hükmünün aynen infazına karar vermesi; bu karar uyarınca da başvurucunun ceza infaz kurumunda hükümlü statüsünün devam etmesi, başvurucu yönünden Anayasa'da güvence altına alınmış olan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin tüm güvenceleri anlamsız ve işlevsiz hale getiren bir niteliğe sahiptir.







"HERKESİN SADAKAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR"





Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi'ne ait bir görev değildir. Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek ve tüzel kişilerin Anayasa'yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır.





Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, ilgileri olduğu ölçüde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir.





"DURMA KARARI MECBURİDİR"





Bu bağlamda anılan kararda Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen yeniden yargılama kararı uyarınca ilk derece mahkemesince yeniden yargılamayla ilgili işlemlerin yerine getirilmeye başlanması ve yasama dokunulmazlığı dolayısıyla durma kararı verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır."





Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği hüküm şöyle: "Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,





Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,





Anayasa'nın 67'inci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine,





Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine OYBİRLİĞİYLE karar verildi."





ANAYASA MAHKEMESİ TARİHİNDE BİR İLK





Gazeteci Barış Yarkadaş şahsi Twitter hesabından karara dair, “AYM, tarihinde belki de ilk kez kararını TBMM, HSK ve Adalet Bakanlığı’na gönderdi.” ifadelerini kullandı.







Yarkadaş karar açıklandıktan sonra saat 03.07’de şu mesajı paylaştı: "AKP 'Anayasa yapalım' diye içi boş ve sonucu olmayan bir tartışma başlattı. Siz anayasa yapmayı bırakın da önce AYM’nin kararlarını uygulayın. Saat 03.05… AYM, az önce Enis Berberoğlu ile ilgili olarak 2. kez verdiği hak ihlalinin gerekçesini açıkladı. Uygulayın; bekliyoruz!





Yarkadaş şöyle devam etti: "AYM, 37 sayfalık kararı, tarihinde belki de ilk kez TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK’ya da gönderdi. (F fıkrası) Bunun anlamı şu; mesai başladığı andan itibaren bu kurumların harekete geçmesi ve Berberoğlu’nun derhal vekilliğe dönmesi gerekiyor. Yargı reformuna buradan başlayın!"