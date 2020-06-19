Kaymakamdan İmamoğlu'na veto

Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 60 elektrikli taşıt kullanımı için yaptığı müracaatı Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'daki Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti.





Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile bir araya gelen İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı'nın "veto" kararı için, "O bir karar değil. Karayolları'na uygun vs. uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor." dedi.





İMAMOĞLU: FAYTONCULARA 100 MİLYON TL ÖDEDİK

Adalar ilçesindeki fayton meselesinin istişare edilerek ve şeffaf bir süreçle çözüldüğünü ifade eden İmamoğlu "Faytoncuların hiçbirinin faytonuna zorla el konulmadı. Konuşuldu, ciddi bir harcama yapılarak neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yapılarak faytonlar satın alındı." dedi.







Atların koruma altına alındığını belirten İmamoğlu, atların başta üniversiteler olmak bazı noktalara sevki konusunda hassas bir süreç yönetildiğini ifade etti.





İstanbul Büyükşehir Belediyes'nin Adalar'da fayton yerine elektrikli taşıt kullanmayı planlamıştı.