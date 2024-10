SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, ABD’ye yaptığı son ziyaret sırasında meslektaşlarıyla olası barış senaryoları üzerine görüşmelerde bulundu.



Financial Times’ın haberine göre, Sibiga, güvenlik garantileri karşılığında toprak tavizleri konusunda daha pragmatik bir tutum sergilemeye başladı. Ancak hangi spesifik çözüm önerilerinin masada olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.



Financial Times (FT), Ukrayna’nın Batılı müttefikleriyle Rusya ile olası bir barış anlaşması çerçevesinde toprak imtiyazlarını görüşmeye başladığını ortaya koydu. Bu gelişme, Ukrayna’nın savaşın seyrine dair daha pragmatik bir yaklaşım benimsemeye başladığını ve barış arayışında yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.



El Pais ve Bloomberg gibi kaynaklar da Ukrayna’nın toprak tavizleri vermek zorunda kalabileceği yönünde artan bir dış baskının olduğunu belirtiyor.



Batı ile İletişim ve Ateşkes Arayışları



FT’nin kaynaklarına göre, Ukraynalı yetkililer Batılı müttefikleriyle temaslarını sürdürürken, ateşkes anlaşması yapma konusunda daha fazla istek göstermeye başladı.



Özellikle Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan Avrupalı diplomatlar, Ukrayna’nın diplomatik duruşunda belirgin bir değişiklik fark etti. Diplomatlar, Ukrayna’nın barış görüşmelerine daha açık hale gelmesinin, sadece altı ay öncesine kadar tabu olan konuların şimdi daha açıkça tartışılmasını sağladığını belirtti.



New York’ta görev yapan bir Batılı diplomat, “Artık bu savaşın nasıl sona ereceğini ve kalıcı bir barış anlaşmasına varmak için Ukrayna’nın nelerden vazgeçmesi gerektiğini daha açık şekilde konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. Bu, Ukrayna’nın Batı ile olan temaslarında ciddi bir değişimi işaret ediyor.



Batılı Diplomatlardan Yeni Barış Girişimleri



Ukrayna’nın barış müzakerelerine dair artan Batılı baskılar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un barış planı iddialarıyla daha da güçlendi. İtalyan gazetesi La Repubblica, Scholz’un, eski Ukrayna topraklarının bir kısmının Rusya’ya devredilmesini dışlamayan bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.



Aynı zamanda El Pais, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden gelen baskılara dikkat çekti ve Ukrayna’nın “acı verici tavizler” vermek zorunda kalacağı müzakereler için zemin hazırlanmaya çalışıldığını belirtti.

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış koşulları olarak, Ukrayna’nın NATO’ya katılmayı resmi olarak reddetmesi ve Donetsk, Luhansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya’nın bir parçası olarak tanınmasını önermişti. Bu koşullar, Batı tarafından Ukrayna için kabul edilemez bulunmuştu. Ancak son gelişmeler, Ukrayna’nın bu tavizlere yönelik daha açık bir tutum sergilemeye başladığını ve Batılı müttefiklerinin de bu yönde bir diplomatik çözüm arayışında olduğunu gösteriyor.



Olası Senaryolar



Ukrayna’nın Batı ile Rusya’ya yönelik toprak tavizleri konusunda iletişim kurmaya başlaması, savaşın diplomatik çözüm arayışında önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak bu süreç, hem Ukrayna’nın hem de Batı’nın vereceği tavizler açısından son derece hassas ve zor olacak gibi görünüyor. Ukrayna için toprak kayıpları ve güvenlik garantileri arasındaki dengeyi bulmak, müzakerelerin en kritik noktası olacak.

Batı’nın Ukrayna üzerindeki baskıları artarken, Rusya’nın mevcut pozisyonunu sürdürmesi, taraflar arasındaki müzakerelerin zorlu geçeceğinin sinyallerini veriyor. Ancak, savaşın devam etmesinin her iki taraf için de yıpratıcı olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda barış görüşmelerinin yoğunlaşması beklenebilir.