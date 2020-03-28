Koronavirüs'e yakalanan rektör iyileşti

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisine ve ailesine Koronavirüs pozitif teşhisi koyulduğunu duyurdu.







Feyiz, Kadir Has Üniversitesi sistemi üzerinden öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştığı videoda aktardığına göre 13 Mart Cuma sabahı yüksek ateş ve titreme ile hastaneye başvuran Feyiz'e test sonucu 18 Mart'ta pozitif olarak bildirildi.





Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını anlatan Feyiz, başarıyla devam eden tedavisinin 25 Mart'ta sona erdiğini ve 25 Mart'ta taburcu edilerek eve gönderildiğini aktardı.





EŞİ VE OĞLUNA DA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ





Feyiz, eşinin ve 22 yaşındaki oğlunun test sonuçlarının da pozitif çıktığını, eşinin tedavisine hastanede devam edildiğini söyledi.





Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz







Rektör Feyiz'in 22 yaşındaki oğlu ise başka bir evde karantinaya alındı. Paylaştığı video mesajda oğlunda hastalığın emaresi bile yokken test sonucunun pozitif çıktığını aktaran rektör, öğrencilerine evde kalmalarını istedi,





Feyiz şunları söyledi: "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz, oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen lütfen yuvanızda kalın."



