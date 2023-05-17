Kürtlerin Türkiye siyasetindeki yeri nereye evriliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt meselesine dair bir adımı ve söylemi bu saatten sonra asla olmayacaktır

Özer Sencar - MetroPoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi







HDP’lilerin net bir biçimde Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirten Sencar, şu ifadeleri kullandı:

'HDP parlamentoda olsun; baraj aşılmazsa oylar AK Parti’ye gider' denilerek oy veriliyordu. Bu stratejik bir değerlendirmedir. Ama son dönemde önemli ölçüde oyları CHP’ye döndü.

Özer Sencar







Cumhuriyet tarihine baktığımızda ilk Meclis’ten itibaren iktidara gelmek isteyen liderler ve partiler Kürt sorununu çözme vaadinde bulundular hep. 14 Mayıs seçimi bu durumu ortadan kaldırdı.

Dr. Ecevit Kılıç - Gazeteci Yazar









Cumhuriyet tarihi boyunca ilk Meclis'ten itibaren iktidara gelmek isteyen liderlerin ve partilerin Kürt sorununu çözme vaadinde bulunduklarını belirten Ecevit Kılıç, şu noktalara dikkat çekiyor:

"Kürt sorununun Türkiye politikasındaki belirleyiciliğinde ciddi bir alan kaybı oluşacak"





HDP, TİP ile ortaklığını başarılı yürüttü mü?





Peki Kürt siyasal hareketi yeniden belirgin aktör olabilir mi ve eski gücünün de üstüne çıkabilir mi?



