Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Irak’ta Şüpheli Helikopter Kazası: 5 Ölü /17 Mart 2023 11:29

Kuzey Irak’ta Şüpheli Helikopter Kazası: 5 Ölü

Kuzey Irak'ta meydana gelen gizemli bir helikopter kazasında, aralarında PKK militanlarının da bulunduğu iddia edilen en az yedi kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Duhok'un Çemankê kasabasında düşen helikopterde 3’ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu ise henüz netleşmedi.

Dün akşam Duhok’un Amedi ilçesi Çemankê kasabasına bağlı Berkiyat köyü yakınlarında bir helikopter düştü.

Rûdaw’a ulaştığı askeri kaynaklar, helikopterde 7 kişinin bulunduğunu aktardı.

Rûdaw’a konuşan bir kaynak, “Hayatını kaybedenlerden 4’ü erkek 3’ü ise kadın. Yaşları 25 ile 45 arasında. Henüz kim oldukları bilinmiyor ancak askeri kişiler veya sporcu olabilirler” dedi.  

Kazadan sonra Peşmerge ve güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiği ve cenazelerin olay yerinden alındığı belirtildi. Ayrıca helikoptere ait enkazın da kaldırıldığı aktarıldı.

İki helikopterden biri düştü

Rûdaw muhabiri Naif Ramazan, helikopterin PKK ile TSK arasında çatışmaların yaşandığı Bêxêr Dağı yamacına düştüğünü aktardı.

Ancak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını açıkladı.

Helikopterin düştüğü bölgenin 50 metre yakınında bir petrol şirketi bulunuyor. Görgü tanıkları, akşam saat 21:20 sıralarında bölgede iki helikopterin uçtuğunu ve bunlardan birinin düşerek alev aldığını aktardı.

Rûdaw’a gönderilen görüntülerde, helikopterin yerde büyük bir patlama sesi duyuluyor. Patlamanın helikopterdeki cephaneden kaynaklandığından şüpheleniliyor.

Anti-Terör Birimi'nden açıklama

Kürdistan Anti Terör Birimi’nden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, Irak hükümeti, Uluslararası Koalisyon ve Türkiye hükümetiyle iletişime geçtiği ancak helikopterin kendilerine ait olmadığına dair yanıt aldıkları belirtildi.

Açıklamada, helikopterin AS350 tipi Eurocopter olduğu, helikopterde bulunanların PKK’li olduğu ve tamamımın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kürdistan Anti Terör Birimi, olayın açığa çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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