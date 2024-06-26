Mafyaya kredi skandalında ikinci perde: Yalancı kimmiş?

BirGün'den Timur Soykan'ın köşesinde kaleme aldığı yazıya göre Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporunda, ABK operasyonu kapsamında el konulan Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilen krediler mercek altına alınmıştı. Gizli tanık ifadelerine ve polisin tespitlerine göre; bu şirketin sahibi Ayhan Bora Kaplan’ın yakın adamı Ozan Can Yıldız’dı. MASAK raporunda, mafyanın parasını akladığı öne sürülen bu şirkete Halkbank tarafından 2021-2022 yıllarında kısa aralıklarla 25 kredi verildiği gözler önüne serildi. Esnafa destek için kurulan ama esnafa kredi verirken bin dereden su getirten Halkbank, bu şirkete 25 seferde 480 milyon 515 bin TL kredi vermişti. Üstelik 1 Haziran 2022 tarihinde tek seferde 150 milyon TL kredi bu şirkete aktarılmıştı.





Kredi dosyasını inceleyen MASAK, şoke edici skandala ulaştı. Ayyıldız Tünel A.Ş., krediye başvurmadan önce Fatih Akgül’e ait De Solar 7 Şirketi’ni satın almıştı. Krediye başvurmadan kısa süre önce ise De Solar 7’nin 15 milyon TL olan sermayesi kâğıt üzerinde 10 kat artırılarak 150 milyon TL’ye çıkarılmıştı. Halkbank’a sadece kâğıt üzerinde 150 milyon TL değerinde görünen bu şirketin hisseleri rehin verilmişti. Elbette bir banka, kredi karşılığında kendisine rehin verilen şirketin değerini önceden analiz etmiş olmalıydı. Ancak Halkbank, halkın parasını mafyaya verirken şirket değerleme raporu bile hazırlamamıştı. İddiaya göre; hayali bir para rehin alınarak kamu bankasının 150 milyon TL’si kara para akladığı öne sürülen şirketin hesabına aktarıldı. MASAK raporunda kredi verildikten 6 ay sonra bile De Solar 7 Şirketi’nin ödenmemiş sermayesinin 106 milyon 170 bin TL olduğu anlatıldı. Yani Ayyıldız Tünel A.Ş. aldığı krediyi bile rehin gösterdiği şirkete aktarmamıştı. MASAK raporunda kredi çekildikten sonra şirket sahipleri arasında paranın on milyonlarca liralık parçalar halinde nasıl transfer edildiği de kalem kalem anlatılmıştı. MASAK raporunun devamında De Solar 7 Şirketi’nin satışının muvazaalı bir satış işlemi olduğu anlatıldı.





Yani kasası boş mafya şirketine kamu bankasından para akıtılmış.





Biz de MASAK raporundaki belgelerle Ebubekir Şahin’e yanıt verip “Kimmiş yalancı” diye sormuştuk.





Sadece MASAK raporu değil, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik kara para aklama iddianamesinde de Halkbank’ın kredi skandalı gözler önüne seriliyor. Ankara Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu tarafından hazırlanan 278 sayfalık iddianamede, Ayyıldız Tünel A.Ş., De Solar 7 A.Ş., Dharma Enerji A.Ş.’nin Ayhan Bora Kaplan’ın kara parasını aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ozan Can Yıldız ve Fatih Akgül, kara para aklamakla suçlanıyor. Ayrıca şirketler arasında kamu bankasından alınan kredilerle yapılan ticaret ve satış işlemlerinin muvazaalı olduğu, devleti kandırmak için yapıldığı öne sürülüyor. Bu kredilerin sermaye artırımlarında kullanıldığı ve şüphelilerce paylaşıldığı yönünde tespitler yapılıyor. Ayrıca Ayyıldız Tünel A.Ş.’ye verilen kredi karşılığında rehin alınan De Solar 7 şirketinin tüm gelirleri verilirse kredi taksidinin ödenebileceği, bunun yapılması halinde bu şirketin ayakta kalamayacağı anlatılarak kredinin saçmalığı ortaya konuluyor.





ABK hakkında kara para aklama iddianamesinde Ozan Can Yıldız, Fatih Akgül ve onların ortağı Selim Aytaç hakkında “banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla dolandırıcılık” suçundan soruşturma açılması isteniyor. Kara para soruşturmasını yürüten savcı, kredi dolandırıcılığı suçlaması hakkında ayırma kararı vererek örgütün öncül suçlarının soruşturulduğu savcılığa dosyayı gönderiyor.





İddianamede ifadesine yer verilen Ayhan Bora Kaplan, Ayyıldız Tünel, De Solar 7 ve Dharma Enerji şirketleriyle bir ilgisinin olmadığını savundu. Şirketlerin sahipleri Ozan Can Yıldız, Fatih Akgül de Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerine gizli ortak olmadığını söyledi. Şirketlerinin kredi limitlerinin yüksek olduğunu ve kredi dolandırıcılığı yapmadıklarını savundular. Hatta 150 milyon TL’lik kredi için Halkbank’tan eksper ve mühendislerin gelerek inceleme yaptığını iddia ettiler. Ama ne hikmetse MASAK, Halkbank’ın kredi dosyasında şirket değerleme raporunun bile olmadığını tespit etmişti.





Ayhan Bora Kaplan (ABK) operasyonu üzerinden koparılan darbe, kumpas fırtınası unutuldu. ABK olayındaki onlarca skandalda ülke sessizliğine gömülüyor. Oysa bu skandallar, mafya-siyaset-emniyet-yargı bağlantılarını, mafyalaşan devleti ortaya koyuyor. Daha önce “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı haberimizde büyük skandalın belgelerini yayınlamıştık.Ayrıca ABK soruşturması kapsamında el konulan Dharma Enerji A.Ş. isimli şirkete de Halkbank kredi yağdırmıştı. Bu şirketin sahibi de Fatih Akgül’dü. Bir dönem Ozan Can Yıldız ile ortaklık yapmışlardı ve Halkbank’tan verilen krediler yine onların cebine girmişti. Üstelik; 2021 yılında bu şirketin cirosu sadece 3 bin 540 TL’ydi.Halkbank bu şirkete 28 Mart 2022’de 25 milyon TL, bir gün sonra 29 Mart 2022’de yine 25 milyon TL, 30 Mart 2022 tarihinde 24 milyon 500 bin TL ve 13 Nisan 2022’de 20 milyon 500 bin TL kredi verdi. Bu paralar şirket hesaplarında gezdikten sonra Fatih Akgül’e ait olan Esa Grup’a gönderildi. MASAK raporunda şöyle denildi: “(Şirketin) … bilançosunda pasif kısımda 100 milyon TL’ye yakın olan banka kredisi haricinde büyük tutarlı kaleme rastlanılmadığı…”Bu habere yayımlanmasının ardından birkaç saat içinde erişim engeli getirildi ve içerikten çıkarma kararı verildi. Tamamen belgeli olan ve MASAK raporuna dayanan haber internetten silindi.Aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV kanallarını arayarak bu haberi yayınlayanların ceza alacağını söyledi. Yani haberi sansürlemek için dört koldan saldırı başlamıştı. Skandalın paniği anlaşılıyordu.RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada TV kanallarını arayıp uyardığını kabul etti ve haberin yalan olduğunu savundu. Şöyle diyordu: “Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir kamu bankamıza ve üst kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur.”Özetle RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin’in ‘mafyaya kredi skandalı’yla ilgili açıklamalarını, ABK hakkındaki kara para iddianamesi yalanlandı. Kredi dolandırıcılığı hakkında bir soruşturma yürütülüyor. Peki, yaklaşık 550 milyon TL’lik bu krediye imza atanlar, halkın parasını mafyaya aktardığı öne sürülenler yargılanmayacak mı? Büyük skandalın failleri yine gölgede mi kalacak? ABK dosyasının gizli tanığı olan örgütün iki numarası Serdar Sertçelik’in Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkındaki iddiaları halen karanlıkta mı kalacak?