MAK Araştırma: AKP-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor, eğer böyle devam ederse...





Bizim TV YouTube kanalında Lale Özan Arslan’ın sorularını yanıtlayan Kulat, aralık ayındaki araştırma sonuçları için "AK Parti’de dramatik bir düşüş var, ifadesini kullanmıştım. Başkaları tarafından yapılan kamuoyu araştırmalar da AK Parti’nin araştırmaları da o rakamlara yakın çıkıyor” diye konuştu.





Cumhur İttifakı'nın bugün itibarıyla yüzde 50+1’i bulmasını kendi eliyle zorlaştırdığını söyleyen Kulat, "Kurulan yeni partiler, AK Parti tabanından oy alacak. AK Parti bu iki partiyi de karşısına almış durumda. Eğer şartlar böyle devam ederse Cumhurbaşkanlığı Seçimi millet ittifakının tarafına geçmiş görünüyor. MHP ile AK Parti’nin toplamı 50+1 etmiyor artık" ifadesini kullanıyor.





"Hükümetin olumlu icraatları bile toplumun bir kısmında inandırıcı bulunmuyor" diyen Kulat, sözlerine şöyle devam ediyor:





"Geçmişte vaatler AK Parti’ye seçim kazandırıyordu. Ancak AK Part artık aynı inandırıcılığı bulamıyor. Hükümetin siyasi olarak bir inandırıcılık sorunu var. Eğer Türkiye siyasetinde bir kere daha belirleyici aktör olmak istiyorsa bu sorunu çözmeli.





Bir yerli otomobil gündem geldi. Bu daha önce birkaç kez anlatılmıştı ancak ortaya inandırıcı bir fotoğraf çıkmamıştı. Bu da projenin toplumsal inandırıcılığında sorunlar yaşanmasına neden oldu. Yerli otomobil projesi topluma inandırıcı gelmedi.





Yerli otomobil projesi yine 3-4 yıl önce bir seçim öncesi tanıtılmıştı. Önümüze bir araba da konulmuştu. Ama biz o arabanın akibetini öğrenemedik. İnşallah bu araba onun gibi olmaz."