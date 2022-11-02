Makyaj tazeleyen YouTube, yeni yüzü ile karşınızda

- Ambiyans modu: Bu özellik sayesinde özellikle koyu temada video izlerken videonun genel renk tonlarının kontrastları çerçevenin dışına taşarak sinematik bir izleme keyfi sunuyor.













- Hassas sarma: Bu özellik ile özellikle uzun videolarda istenilen ana gitme daha da kolaylaşacak. Kaydırma çubuğunu tıklayıp yukarı sürükleyerek görünür hale gelen bu özellik ile videonun istenilen anına gitmek daha da kolaylaşacak.















- Beğen butonu: Daha önce bu butonda radikal bir değişikliğe giden Youtube, beğenmeme sayısını ’spekülasyonlara son vermek için’ gizlemişti. Şimdi de Beğen ve beğenme butonları bütünleşik bir hale getirilmiş. Beğen butonuna basıldığında ise renkli ve eğlenceli bir animasyon çalışıyor.













- Tumbnailler: Videoların kapak fotoğrafları ‘bir tık’ büyütülmüş ve köşeleri yumuşatılmış.





- Açıklamalar bölümü: Bu bölüm öncesinde küçük bir çerçevenin içine konulmuş. Bu alanda açıklamaların ilk paragrafı görünüyor. Çerçevenin her hangi bir yerine tıklandığında tamamı görüntüleniyor.







- Abone ol ve Katıl: Bu butonlar da daha önce videonun sap alt tarafındayken kanal adı ve logosunun olduğu bölüme taşınmış.







Ana tasarım çizgisini koruduğu görülen platformda göze çarpan değişiklikler şunlar.Paylaş butonu vide penceresinin sağ altına yerleştirilmiş.