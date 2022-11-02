Samanyolu Haber /Teknoloji / Makyaj tazeleyen YouTube, yeni yüzü ile karşınızda /02 Kasım 2022 13:37

Makyaj tazeleyen YouTube, yeni yüzü ile karşınızda

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, tasarımında küçük değişiklilere gitti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER - BERLİN
 Ana tasarım çizgisini koruduğu görülen platformda göze çarpan değişiklikler şunlar.

- Ambiyans modu: Bu özellik sayesinde özellikle koyu temada video izlerken videonun genel renk tonlarının kontrastları çerçevenin dışına taşarak sinematik bir izleme keyfi sunuyor.



- Hassas sarma: Bu özellik ile özellikle uzun videolarda istenilen ana gitme daha da kolaylaşacak. Kaydırma çubuğunu tıklayıp yukarı sürükleyerek görünür hale gelen bu özellik ile videonun istenilen anına gitmek daha da kolaylaşacak.



- Beğen butonu: Daha önce bu butonda radikal bir değişikliğe giden Youtube, beğenmeme sayısını ’spekülasyonlara son vermek için’ gizlemişti. Şimdi de Beğen ve beğenme butonları bütünleşik bir hale getirilmiş. Beğen butonuna basıldığında ise renkli ve eğlenceli bir animasyon çalışıyor.



- Tumbnailler: Videoların kapak fotoğrafları ‘bir tık’ büyütülmüş ve  köşeleri yumuşatılmış.

- Açıklamalar bölümü: Bu bölüm öncesinde küçük bir çerçevenin içine konulmuş. Bu alanda açıklamaların ilk paragrafı görünüyor. Çerçevenin her hangi bir yerine tıklandığında tamamı görüntüleniyor.

- Abone ol ve Katıl: Bu butonlar da daha önce videonun sap alt tarafındayken kanal adı ve logosunun olduğu bölüme taşınmış.

- Paylaş butonu: Paylaş butonu vide penceresinin sağ altına yerleştirilmiş.
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