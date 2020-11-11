Samanyolu Haber /Sağlık / Maske takarken dikkat! /11 Kasım 2020 14:30

Maske takarken dikkat!

Dünyada 52 milyon kişiye bulaşan ve 11 ayda 250 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı maske takmaktan başkan bir çare yok. Uzmanlar maske takarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair önemli ikazlarda bulunuyor.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) temel bulaşma yolunun damlacıklar olduğunu söyledi.

Tezer, "1,5 metreden daha yakın temastaysak bize ağzımızla gözümüzle burnumuzla bulaşabilir. Ancak en önemli bulaşma noktası burnumuz. O yüzden burnumuzun kapalı olması, burnumuzu tam kapatmış olmamız oldukça önem arz ediyor." dedi. 

Genel anlamda toplum içinde cerrahi maskelerle tıbbi maskelerle bulaşma riskinin azaltılabileceğini belirten Tezer, "Fakat tıbbi maskeleri kullanırken de bunun kuralları var. Maskeyi doğru kullanmazsak hastalıktan korumaz aksine belki de bulaş kaynağı olabilir. O yüzden bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

“İPLERİNDEN TUTARAK ELİMİZE ALACAĞIZ”

Prof. Dr. Tezer, maskeyi takmadan önce ellerin temiz olması gerektiğine dikkati çekti. 

Tezer şöyle devam etti: "Maskeyi ön yüzüne, iç yüzüne dokunmadan kenarlarından, her iki ipinden tutarak elimize almalıyız. Öncelikli olarak burnumuzun köküne gelecek demir bölgeyi ortasından büküp, katlanmış yüzü dışarıda olacak şekilde yüzümüze yerleştiriyoruz. Burun kökümüze doğru yukarı çekiyoruz, burnumuzun yanlarının da açık kalmaması gerekiyor. Çenemizin altına gelecek şekilde tam oturtuyoruz. Altlarda, yanlarda ve üstte açıklığın kalmaması gerekiyor." 

"Maskeyi taktığımız zaman zarfında kesinlikle elimizle maskenin dış yüzeyine dokunmayacağız." diyen Tezer, "Çünkü en fazla enfeksiyonun olabileceği, mikroorganizmanın olabileceği yerler. Kazara dokunduysak ise de elimizi hızlıca dezenfekte edeceğiz, yıkayacağız. Bu sabunla olabilir, suyla olabilir. Maskemiz nemlendi ya da kirlendi veya yırtıldı, diyelim o anda hemen çıkaracağız ve onu atıp yeni maskeyi de tarif ettiğim şekilde kullanacağız." dedi. 

“BURNUMUZU AÇIP GEZMEYECEĞİZ”

Prof. Dr. Tezer, maskede hiçbir şekilde ortak kullanımın olmaması gerektiğine işaret ederek, "Maskeler 'Biz çok temiz kullanıyoruz' denilerek müşterek bir şekilde kullanılmamalı. Burnumuz da açıkta kalmayacak. Zaman zaman 'nefes alalım' diye burnumuzu kalabalık ortamlarda açmayacağız, açıp gezmeyeceğiz. Burnumuzla en sık bulaşma gerçekleşiyor. O yüzden burnumuzun kapalı olması çok önemli." diye konuştu.

"Ayrıca biz de enfekte olmuş olabiliriz, hasta olabiliriz; karşımızdakine de hastalığı bulaştırmamak için yine maskelerin doğru kullanımı oldukça önemli." diyen Tezer, "Çıkartma işlemini de yaparken yine hiçbir şekilde ön tarafa dokunmadan iplerinden maskemizi çıkarıp, çöp kovasına atıp, kapağını kapatacağız. Ondan sonra yine ellerimiz kirlenmiş olacağı için elimizi su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkayacağız." dedi.

BURUN, GÖZ VE AĞIZ BÖLGELERİNİ DİKKAT!

Maskeyi burun kısmını tam kapatmadan ağız hizasında takmanın bir etkisi olmayacağını kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Aslında mikroorganizmanın bize bulaşma yolları burnumuz, ağzımız ve gözümüzdür. En sık burnumuzdan kapıyoruz. Virüs en sık burnumuza yerleşip oradan da enfeksiyonun başlangıcını meydana getirmekte. Bu yüzden burnumuzun kapalı olması çok çok önemli." uyarısında bulundu.
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