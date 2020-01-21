Samanyolu Haber /Dünya / Meksika'da çete savaşlarında bir yılda 34 bin 582 kişi öldü /21 Ocak 2020 12:36

Meksika'da çete savaşlarında bir yılda 34 bin 582 kişi öldü

Meksika'da işlenen cinayet sayısı 2019 yılında 34 bin 582'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

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Açıklanan resmi rakamlar uyuşturucu çetelerine savaş açan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un işinin hiç de kolay olmayacağını ortaya koydu.

Euronews'te yer alan haberde Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şiddet olayları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Bakanlığın açıkladığı ve eski bir metodoloji ile yapılan hesaplamaya göre de açılan cinayet soruşturması dosyası sayısı 2018 yılında 29 bin 100 ilken 2019 yılında 29 bin 401'e yükseldi.

Meksika 2006 yılından beri uyuşturucu çeteleri ile mücadeleyi polis yerine askeri güçlerle yürütüyor. Fakat o tarihten beri yakalanan ya da öldürülen üst düzey çete liderlerine rağmen uyuşturucu ticaretini ya da çetelerin birbirleri arasındaki çatışmaları azaltmakta başarılı olamadı.
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