Melek Çetinkaya'dan mektup var: Beni değil, evlatlarımı unutturmayın

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde tatbikat diye otobüslerle Yalova'dan İstanbul'a getirilen ve müebbet hapse mahkûm edilen Harp Okulu öğrencisi Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, görme engelli gazeteci Cüneyt Arat’a mektup yazdı.





17 Temmuz 2020’de tutuklanan Çetinkaya hücreye konulduğu ilk gün, müebbet hapis cezasına çarptırılan oğlu, Hava Harp Okulu 1. sınıfı öğrencisi Furkan Çetinkaya için çok ağladığını belirtti.





Cüneyt Arat ve Melek Çetinkaya.





“OĞLUM İLE KONUŞUNCA RAHATLADIM”





Melek Çetinkaya, 30 Temmuz 2020 tarihli mektubunda 18 gün karantinada kaldıktan sonra normal koğuşa geçtiğini ve tecritte tek sıkıntısının avluya çıkamamak olduğunu belirtti.





Çetinkaya bulunduğu yeri şöyle tarif etti:





“Ben ikinci kattayım. Bu katta pandemi koğuşları (hücre) var. Alt katta hükümlüler var. Cinayetten hüküm alan kadınlar. Kimi 9 yıldır, kimi 13 yıldır buradaymış. Günde iki saat avluya çıkıyorlar konuşuyoruz.





İlk tutuklanıp hücreye konulduğum gün çok ağladım. Kendim için değil Furkan için. Şimdi Furkan öğrenecek, deliye dönecek diye çok üzüldüm. Ondan sonraki gün avukat geldi. Furkan’ın iyi olduğunu söyledi. İki gün önce salı günü Furkan ile telefonda görüştüm. Rahatladım.”









Çetinkaya, Arat’tan ve kendisini destekleyenlerden bir rica bulundu: “Benim sizlerden ricam benim için değil, çocuklar için Twitter çalışmalarına devam edin. Evlatlarımı Silivri zindanlarında unutturmayın.”





“ONLARLA AYNI YEMEĞİ YEDİĞİM İÇİN SEVİNİYORUM”





Şu anda normal koğuştan bulunan Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrenciler Nagihan Yavuz, Şüheda Sena Söğütalan ve Nimet Ecem Gönüllü ile aynı koğuşta kaldığını ifade ederek, “Nagihan, Sena ve Nimet ile aynı yemeği yediğim için bile seviniyorum.” dedi.





MELEK ÇETİNKAYA’NIN MEKTUBU













“OĞLUMUN MASUMİYETİNİ ANLATTIM”





Melek Çetinkaya, 12 Temmuz 2020’de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan Akit TV’de katıldığı "Pazar Manşeti" programında Hizmet Hareketi mensubu komşularının iyi insanlar olduğunu söylediği için “suçu, suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı.





İstanbul’a götürülen Çetinkaya bir gün sonra tutuklanmıştı.





İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Çetinkaya şunları dile getirdi: “Cemaat içindeki bir kısım insanlara yönelik ben suçlu olmadıklarını, aslında temiz insanlar olduklarını ifade etmiştim. Amacım suçu ve suçluyu övmek propaganda yapmak değildir. Benim o programa çıkmaktaki kastım da 19 yaşında askeri okul öğrencisi oğlumun masumiyetini anlatmaktı. Suçlamayı kabul etmiyorum.”