Melih Gökçek’in kedisi 3 milyon lira yedi









AKP'li belediye başkanların harcamaları tek tek Sayıştay tarafından kaydediliyor.





Bu belediyelerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi. En çok tartışılan dönem ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği doğrultusunda istifa eden Melih Gökçek dönemi.





Sayıştay Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılına ilişkin raporunu yayınladı.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminin incelendiği raporda, Ankara'yı tarihi, sosyal ve kültürel yönden tanıtmak ve TV kanallarında yayınlanmak üzere "Misket Kedi" adıyla yaptırılan çizgi filme 3 milyon lira harcandığı belirlendi.





Filmin dublaj, çekim, seslendirme gibi tüm işleri de tek bir firmaya verildi.





Çizgi film ana konsepti ve karakterlerin oluşturulması için 2 milyon 834 bin TL, müzik, karakterler ve miksaj için de 280 bin TL ödendi.





BirGün'de yer alan habere göre de Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce ilçe belediyelerine aktarılması gereken eğlence vergisi paylarının aktarılmadığını belirledi. 2018 yılı denetimleri kapsamında ABB’nin mali hesaplarında yapılan incelemelerde, eğlence vergilerinin ilçe belediyelerine aktarılmaması nedeniyle idarenin faiz yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi. İlçe belediyelerine aktarılması gereken toplam tutarın 40,8 milyon TL olduğunu saptayan Sayıştay denetçileri, 17,1 milyon TL ile Yenimahalle Belediyesi’nin en çok alacağı olan belediye olduğunu tespit etti.





ABB yönetiminin bazı derneklere bedelsiz prefabrik bina ve malzeme vermesi de Sayıştay’ın incelemelerine takıldı. Belediye Kanunu’nun, belediyelerin dernek ve vakıflarla ilişkilerine sınırlama getirdiğini vurgulayan denetçiler, ABB’nin ortak hizmet projesi olmaksızın bazı derneklere aynı yardımlarda bulunduğuna dikkati çekti.





İncelemelerde, Gökçek döneminde alınan Meclis kararı ile ilçe belediyelerine, derneklere ve vakıflara verilmesi kararlaştırılan prefabrik binaların, belediye ile ortak hizmet projesi bulunmayan derneklere verildiği göze çarptı. Buna göre, ismi açıklanmayan üç farklı derneğe toplam 1,9 milyon TL değerindeki prefabrik yapı teslim edildi. Yine bir başka derneğe de Meclis kararına aykırı şekilde 62 bin 775 bin TL tutarında malzeme desteği sağlandı.





Sayıştay’ın ABB’ye ilişkin tespitleri bunlarla da sınırlı kalmadı. İlçe belediyelerine aktarılması gereken eğlence vergilerini aktarmayan eski ABB yönetimi, ilçelerin sorumluluğuna bırakılan yerlerdeki ilan ve reklam vergilerini de kendi bütçesinde topladı. Bu yolla ABB bütçesinin 2 milyon TL fazla gözükmesi sağlandı. Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınan geçiş hakkı bedeli de ilçe belediyelerine gönderilmedi.





Bir Melih Gökçek projesi olan, “Gökkuşağı” isimli tesislerin de bazı şirketlere bedelsiz tahsis edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Gökçek döneminde alınan Meclis kararıyla Gökkuşağı Tesisleri’nde bulunan 22 adet iş yerinin kuruluşlara, vakıf, birlik ve derneklere ücretsiz tahsis edildiği öğrenildi.





Tuna yönetimindeki ABB’nin, 2018 yılı avukatlık vekalet ücretlerini ödemesi gerekirken Gökçek döneminden devreden vekalet ücretlerini ödediği de rapora yansıdı. ABB’nin 2018 yılında vekalet ücretlerini mevzuata aykırı ödediğini saptayan denetçiler, “Vekalet ücretlerinin ödenmesinde, yıl içerisinde elde edilen vekalet ücretlerinin mevzuatta belirtilen hesaplama yöntemleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir” uyarısında bulundu.





Gökçek döneminde yapılan yönetmeliğe aykırı personel atamaları, Tuna döneminde de devam etti. Sayıştay, eski yönetimin personel atama ve görevlendirmelerinde mevzuata uymadığı sonucuna ulaştı. Bu kapsamda, zabıta personeline zabıta hizmetleri dışında görevler verildi.





Bu doğrultuda, bazı itfaiye erleri önce Zabıta Genel Müdürü kadrolarına, ardından ise İtfaiye Şube Müdürü kadrolarına atandı. Atamalardan en dikkati çekeni ise belediyede bilgisayar işletmeni olarak çalışan personelin İtfaiye Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi oldu.